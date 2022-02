Le ultime 24 ore: la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai2

Programmi TV

Venerdì 4 febbraio 2022 su Rai 2, in concomitanza della serata delle cover del Festival di Sanremo, va in onda la pellicola dal titolo di Le Ultime 24 ore. Il thriller del 2017 racconta la storia di Travis Conrad, un ex soldato delle Forze Speciali, che si è messo a lavorare in solitaria e si guadagna da vivere come un abile sicario fino a che non viene assassinato. Il soldato verrà così riportato in vita grazie ad una sofisticata chirurgia sperimentale che, nel tentativo di compiere una missione speciale, avrà solo 24 ore di tempo. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola Le Ultime 24 ore in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa.

Le Ultime 24 ore: il cast e le curiosità del film

Le ultime 24 ore ( dal titolo in lingua originale di 24 Hours to Live) è un film del 2017 diretto da Brian Smrz, uscito poi nelle sale cinematografiche italiane solo l’anno successivo. La pellicola è stata scritta da Zach Dean e Jim McClain mentre per la produzione e la registrazione delle scene il comparto si è mosso tra il Sudafrica, gli USA ed anche Hong Kong.

L’adrenalinico film mischia i generi action, thriller ed anche quello della fantascienza, con l’espediente del riportare in vita il protagonista della trama Travis Conrad.

Il personaggio è interpretato dall’attore Ethan Hawke, mentre nel cast compaiono anche gli altri interpreti Xu Qing, Paul Anderson, Rutger Hauer, Tyrone Keogh, Nathalie Boltt, Liam Cunningham, Jeremy Yong, Susan Young, Tanya van Graan e Hakeem Kae-Kazim.

Le Ultime 24 ore: la trama della pellicola

Durante una missione in Sudafrica un gruppo di agenti dell’Interpol si trovano in mezzo ad una imboscata e vengono uccisi. Travis viene quindi avvicinato per finire il lavoro ed uccidere gli unici 2 agenti sopravvissuti. Nel mentre però qualcosa va storto ed il mercenario viene ucciso durante questa missione viene ucciso.

La sua agenzia però lo riporta in vita attraverso delle procedure sperimentali all’avanguardia, donandogli 24 ore di vita per collaborare con la spia che lo ha ucciso e vendicarsi di chi gli ha ammazzato moglie e figlio in passato.