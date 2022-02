Luca Salatino chiude con Eleonora a Uomini e Donne: “Non ce la faccio”. Commento puntata del 4 febbraio

Uomini e Donne

Luca Salatino ha dovuto prendere una decisione importante nella puntata del 4 febbraio di Uomini e Donne. Il tronista, dopo che sono arrivate diverse segnalazioni su Eleonora, ha deciso di chiudere la conoscenza con la corteggiatrice.

Gemma Galgani, invece, è stata attaccata da Isabella Ricci, tornata nel dating show per raccontare l’amore con Fabio.

Luca Salatino ed Eleonora: la conoscenza è finita a Uomini e Donne

Mai avrei pensato di potermi interessare effettivamente al trono di Luca Salatino, eppure, è così. La segnalazione su Eleonora ha reso lo chef protagonista del programma televisivo. Erano anni e anni che non arrivavano così tanti avvertimenti su una corteggiatrice, già dal giorno dopo in cui ha messo piede nel programma televisivo.

Eppure, l’edizione 2022 del programma televisivo e Luca Salatino ci hanno dato questa gioia.

Eleonora, dal canto suo, era indifendibile, con versioni che cambiavano ogni cinque minuti, come sottolineato da Gianni Sperti: “Le cose le stai dicendo un po’ a pezzettini”. A tratti ha fatto anche la finta tonta. La cosa sconvolgente è stata la sua voglia enorme di rimanere nel programma televisivo, senza alzarsi e andare via, dopo i continui interrogatori.

Un atteggiamento che non ha convinto nemmeno Luca Salatino: “Mi sa che non ti conviene a sto punto”. Il tronista a provato anche troppo a lungo a capire se era possibile continuare la frequentazione con Eleonora: “Aiutami tu per cercare di farti fiducia… Sono tre volte che ci vediamo, già tre segnalazioni… Troppo strano, tutto strano per me… Troppe incongruenze”. Fino ad arrendersi e chiudere con la corteggiatrice: “Non ce la faccio”. Il saluto di Tina Cipollari a Eleonora è stato unico: “Salutaci il tuo fidanzato”.

Isabella Ricci e Gemma Galgani: ancora incomprensioni a Uomini e Donne

Isabella Ricci e Fabio sono tornati a Uomini e Donne, un mese e mezzo dopo essersi scelti.

Ma la Dama non si è smentita e, anche, in questo momento trionfante, ha speso il suo tempo per punzecchiare Gemma Galgani: “Avresti potuto spendere una lacrima… Le hai spese veramente per tutti”. Un attacco gratuito e noioso che ha dato l’assist alla Dama torinese per dire la sua: “Son contenta per voi… Fedele a me stessa”.

Naturalmente è intervenuta anche Tina Cipollari nella discussione, contro Gemma Galgani: “Pianto finto senza lacrime… Quando piange senza lacrime è la Gemma finta” . Isabella Ricci, non ci mancavi.