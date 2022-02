Maria Chiara Giannetta chi è: storia e vita privata della co-conduttrice di Sanremo 2022 e attrice di Blanca

Chi è

Maria Chiara Giannetta, nata a Foggia il 20 maggio 1992, è un’attrice con una carriera importante nel mondo dello spettacolo italiano. Nota per aver interpretato Anna Olivieri nella serie televisiva Don Matteo, nel 2022 è co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Nel suo percorso artistico l’impegno tra teatro e tv, tra cui spicca il ruolo di protagonista in Blanca, amata fiction di Rai1. Scopriamo la vita pprivata

Chi è Maria Chiara Giannetta: la carriera da Don Matteo al successo

La carriera da attrice di Maria Chiara inizia dal teatro. Tra il 2009 e il 2014 partecipa a diversi spettacoli teatrali, mettendo in mostra il suo talento.

Successivamente ottiene un piccolo ruolo in una puntata della serie Rai Don Matteo e nel 2016 approda nel cast della miniserie Baciato dal sole, nel ruolo di Angela.

Nello stesso anno arriva il suo esordio al cinema con il film La ragazza del mondo, di Marco Danieli. Nel 2017 interpreta Mariella Santorini nella quarta stagione di Un passo dal cielo. L’anno della svolta per l’attrice arriva proprio con la parte in Don Matteo nei panni del personaggio di Anna Olivieri, e viene inserita nel cast della commedia Bentornato Presidente, con Claudio Bisio.

Il pubblico l’ha vista anche nel cast della quarta stagione della serie Che Dio ci aiuti, interprete di Asia.

Maria Chiara Giannetta: la vita privata

Maria Chiara Giannetta sembra tenere particolarmente alla sua privacy, perciò non si sa molto della sua vita privata. Alcuni rumors riportano di un presunto legame con Maurizio Lastrico, attore con cui ha condiviso il set di Don Matteo, ma nulla è mai stato confermato. Quel che appare certo è che sul profilo Instagram di Maria Chiara Giannetta – che conta più di 140mila follower -, non c’è nessun indizio che aiuti a capire la sua situazione sentimentale.

Nella sua storia c’è un uomo che la farebbe letteralmente impazzire: si tratta del noto scrittore Philip Roth, uno dei più grandi autori della letteratura americana. L’attrice ama leggere ed è proprio Roth, venuto a mancare nel 2018, il suo scrittore preferito…

Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022

La notizia ufficiale della presenza di Maria Chiara Giannetta sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2022 ha fatto felici i suoi fan. La partecipazione dell’attrice scelta per entrare nella rosa di co-conduttrici della 72esima è stata fissata per la serata che precede la finale, la quarta, in onda venerdì 4 febbraio sulla rete ammiraglia Rai con un programma ricco di ospiti e canzoni.