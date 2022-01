Festival di Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston

TV e Spettacolo

L'attrice di Blanca e Don Matteo è pronta per affiancare il direttore artistico della kermesse in una delle cinque serate che andranno in onda su Rai1.

Si avvicina sempre più il ritorno su Rai1 del Festival di Sanremo e ormai i preparativi si possono dire praticamente conclusi; nonostante le incertezze sul ritorno di Fiorello infatti, Amadeus ha ormai comunicato la lista degli artisti in gara e si appresta anche a condividere con i fan della kermesse gli ospiti che lo affiancheranno in questa terza avventura sanremese.

Dopo la conferma su Checco Zalone, che sarà il super ospite di una delle serate, è infatti stata confermata anche la presenza di Maria Chiara Giannetta. L’attrice sarà dunque una delle co-conduttrici del direttore artistico del Festival, anche se al momento non è chiaro per quale delle serate dall’1 al 5 febbraio.

Maria Chiara Giannetta verso Sanremo, arriva la conferma

In queste ore Tv Sorrisi e Canzoni ha dunque confermato l’indiscrezione che in queste ore vedeva Maria Chiara Giannetta pronta per salire sul palco dell’Ariston. La rivista parla di una conferma ufficiale per cui, a meno di una smentita da parte di Amadeus o la diretta interessata, l’attrice sarà la co-conduttrice del Festival per una sera.

La Giannetta è nota per aver partecipato non solo alla più recente fiction Blanca, ma anche per il suo ruolo del Capitano Anna Olivieri nella serie Don Matteo.

Ruoli che la donna si appresta a riprendere a breve, ma non prima di aver fatto la sua esperienza sul palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo: gli ospiti della nuova edizione

Nelle ultime settimane sono stati moltissimi i nomi associati alla nuova edizione della kermesse musicale, ma al momento la prima vera conferma sembra riguardare Checco Zalone – e, a quanto pare, Maria Chiara Giannetta. Tra i vip che sembrano aver preso accordi con Amadeus ci sono anche di Alessia Marcuzzi, Tommaso Paradiso e Marco Mengoni.

Vi ricordiamo però che su questi nomi ancora si tratta soltanto di indiscrezioni, spesso supportate anche da diverse dichiarazioni di portali e giornali, ma mai confermate o smentite dai diretti interessati.

Una cosa è certa, per la nuova edizione di Sanremo sembra proprio che Amadeus abbia intenzioni serie e non mancherà di stupire i fan con grandissimi nomi.

Festival di Sanremo 2022: tutti i cantanti in gara

Nel corso della gara si esibiranno ben 25 cantanti, resi noti ormai da diverse settimane; ecco un riepilogo di tutti gli artisti che si esibiranno nel corso delle serate.

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore