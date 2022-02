Michela Moioli portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2022: chi è la snowboarder azzurra

Cronaca

In queste ore è stato annunciato che Michela Moioli sarà la portabandiera dell'Italia alle prossime Olimpiadi invernali. Ecco chi è la snowboarder scelta per l'importantissima occasione.

È notizia di queste ore che a sostituire Sofia Goggia come portabandiera alle Olimpiadi invernali 2022, ruolo a cui ha dovuto rinunciare in seguito ad un infortunio, sarà Michela Moioli, giovanissima snowboarder bergamasca conosciuta dagli amanti della disciplina per aver vinto numerosi premi negli ultimi anni (tra cui anche l’oro olimpico in Corea durante i giochi invernali del 2018).

Chi è Michela Moioli: i successi in pista della prossima portabandiera dell’Italia

La giovane Michela Moioli nasce a Bergamo nel 1995 e ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Dopo aver partecipato alle competizioni giovanili (per le categorie snowboard cross e slalom gigante parallelo), come Il Festival olimpico invernale della gioventù europea nel 2011 e i Mondiali juniores, nel 2012 la ragazza gareggia per la sua prima Coppa del Mondo.

Soltanto due anni dopo arriva ai giochi olimpici invernali di Soci (in Russia) per la categoria snowboard cross, ma una bruttissima caduta (che ha causato la rottura del legamento del crociato) le impedisce di portare a termine la gara. Sempre nella stessa disciplina torna infine alle olimpiadi invernali di Pyeongchang (In Corea) nel 2018 vince la competizione ed entra nella storia come prima di italiana di sempre a trionfare in questa categoria.

La terza convocazione, per i giochi invernali di Pechino 2022, è arrivata da poco e l’atleta ha voluto condividere la sua gioia con i fan sui social.

Michela Moioli sostituirà Sofia Goggia come portabandiera ai prossimi giochi invernali

In seguito ad un infortunio subito a Cortina, Sofia Goggia ha dovuto rinunciare alla possibilità di portare la bandiera italiana ai prossimi giochi olimpici, che si terranno a Pechino nel 2022. Come riportato da Fanpage, la sportiva ha commentato così la notizia che a sostituirla sarà la Moioli: “Sono molto contenta che sia stata nominata Michela, mi ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018 – rivela la donna – Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio.

Sono contenta sia lei a farlo, vista anche l’amicizia che ci lega“.

Anche la stessa Michela Moioli ha commentato la notizia sui social, manifestando anche il suo dispiacere per l’infortunio della collega, alla quale si rivolge nella didascalia: “Cara Sofia, è inutile dire quanto mi dispiaccia per quello che ti è successo. La caduta, il dolore e la difficile rinuncia a quel ruolo che era TUO – scrive la snowboarder su Instagram – Nella mia mente è come se tu mi stessi consegnando la bandiera, e ti prometto che onorerò questo compito, per te e per tutti gli italiani.

Se c’è una persona in grado di compiere un miracolo e rientrare al cancelletto di partenza dopo una brutta caduta, quella sei tu. Perché l’hai già fatto e lo puoi rifare. Ti aspettiamo in Cina“.