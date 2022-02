Michele Bravi fa commuovere Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022. L’omaggio e il video

Gossip

Michele Bravi si sta rivelando una vera e propria sorpresa in questo Festival di Sanremo 2022, oltre alla sua forte presenza sui social e la sfida aperta con Sangiovanni per il Fantasanremo. In effetti i due cantanti, come molti altri dei loro colleghi, sono lanciatissimi nella sfida e nel far guadagnare più punti possibili ai loro fan.

Michele Bravi si sta però distinguendo anche per i suo innumerevoli talenti condensati in un brano intitolato Inverno dei fiori, e per questa sua partecipazione che segna per lui una vera e propria rinascita dopo un lungo periodo segnato da un cupa oscurità.

Sul palco dell’Ariston prima della sua esibizione, Bravi è stato protagonista di un momento profondo e delicato con la co-conduttrice della terza serata, Drusilla Foer.

Michele Bravi fa commuovere Drusilla Foer

Dopo l’ennesimo piccolo battibecco con Amadeus, Drusilla Foer ha annunciato l’arrivo del cantante successivo che era Michele Bravi. Arrivato sul palco, il giovanissimo cantante, evidentemente emozionato dalla presenza di Foer, l’ha guardata e le ha detto: “Sono felicissimo che tu sia qui, la tua presenza racconta proprio la meritocrazia. Che bello…”

Parole dette con grande affetto e ammirazione nei confronti di Drusilla Foer che hanno profondamente colpito la co-conduttrice la quale, commossa, gli ha fatto una carezza e poi gli ha dato un bacio sulla guancia prima dell’esibizione.

Drusilla Foer super-protagonista della terza serata

Drusilla Foer è la regina assoluta della terza serata del Festival di Sanremo 2022. Fin dalla sua prima uscita, passando per la gag di Zorro e arrivando al momento del caffé e dei “due spaghi” proposti al pubblico. L’artista sta raccogliendo grandissimo successo tanto è apprezzata dal pubblico, in molti la invocano come presenza fissa anche per le prossime serate o comunque un suo presto ritorno al Festival di Sanremo.

“Per quelli che avevano paura di un uomo travestito… mi sono quindi travestita”. E PILLON MUTO 🤣🤣 #DrusillaFoer pic.twitter.com/8nxfS7s3aB — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) February 3, 2022