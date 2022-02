Drusilla Foer “battibecca” con Amadeus sul palco dell’Ariston: “Ah non sono qui per cantare?”

Gossip

Drusilla Foer ha mantenuto la promessa rivelandosi in tutto il suo carattere “peperino” che aveva anticipato nelle scorse ore durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi come sempre alle 12 di oggi. La co-conduttrice per la terza serata dedicata all’ascolto di tutti e 25 i brani in gara vanta anche numerosissimi ospiti, ma gli occhi sono tutti per lei Drusilla, creatura di Gianluca Gori.

Il suo arrivo sul palco dell’Ariston è stato già un momento cult di questo Festival dei record.

Drusilla Foer battibecca con Amadeus

Un ingresso impeccabile quello di Drusilla Foer sul palco dell‘Ariston.

La sua discesa dalle temutissime scale del Festival è stata forse la più elegante di questa edizione; come un’artista del calibro di Cèline Dion, Drusilla si è avvicinata ad un microfono su asta posto al centro del palco. Dopo aver salutato gli spettatori ha iniziato a cantare venendo subito interrotta da un Amadeus imbarazzato; “Si sa che io a volte non so niente, ma la signora non deve cantare…” “Come non devo cantare? Io sono una cantante” ha risposto velocemente Drusilla.

Amadeus ha ribattuto: “Lei sarà anche una brava cantante ma non potrebbe”. A quel punto, Drusilla “infastidita” e con aria impettita, facendo un gesto della mano ha detto: “Senta coso… come si chiama…”

“Cominciamo bene” si è inserito Amadeus, “Senta coso, Amedeo, lei non è informato io sono un grande interprete, io sono venuta a Sanremo, voglio cantare quindi se ne vada che io canto”.

“Mi dispiace signora io non vorrei mettermi a discutere adesso…”

“Direi di no dobbiamo ancora iniziare” lo ha interrotto lei “Il problema è che lei è la mia compagna di viaggio di questa terza serata”.

Drusilla Foer sconvolta per essere una “valletta”

Sentendo le parole di Amadeus, Drusilla ancora più “infastidita” ha chiesto ad Amadeus “E io cosa dovrei fare?” Sentendo la risposta di Amadeus, l’artista ha risposto: “Quindi io dovrei co-presentare con lei… su questo palco…tutta la sera.

Un inferno! Ma lei è pazzo! Io sono venuta qua per cantare, non per fare la valletta, se lo sapevo mi mettevo qualcosa di scosciato, ho anche un bel koala tatutato. Per cortesia!”

“Mi faccia parlare con il direttore artistico…” alla risposta di Amadeus di essere lui, Drusilla ha risposto ridendo e interpellando il direttore di Rai 1 Coletta.

Alla fine Drusilla si è arresa e ha presentato Massimo Ranieri con un’ulteriore gag sulla velina con la presentazione di Ranieri.