Papa Francesco ospite di Che tempo che fa: Fabio Fazio intervista il pontefice domenica 6 febbraio

Programmi TV

Fabio Fazio e la sua Che tempo che fa in occasione della puntata di domenica 6 febbraio 2022 avranno l’occasione di avere la straordinaria partecipazione di Papa Francesco. La sorprendente notizia è arrivata ieri sera tramite gli annunci social degli account della Rai prima e della trasmissione poi, che hanno annunciato la presenza del pontefice sugli schermi di Rai3. Non è ancora chiaro se il Santo Padre sarà presente negli studi milanesi del programma o se sarà collegato da Roma ma la sua partecipazione rappresenta già l’evento dell’anno per il canale pubblico, con il Papa che torna a concedere una intervista televisiva dal mese di dicembre.

Che Tempo che fa ospita Papa Francesco

Quello che andrà in onda su Rai3 domenica 6 febbraio 2022 a partire dalle ore 20:00 sarà veramente un appuntamento eccezionale e da non perdere. La trasmissione Che tempo che fa avrà l’onore di intervistare Sua Santità Papa Francesco. A darne l’annuncio sono stati il conduttore Fabio Fazio e lo stesso show di Rai3 tramite i loro canali social ufficiali, con il Pontefice che si presterà ad una intervista che ancora non è stato chiarito se sarà eseguita in studio o in collegamento.

Papa Bergoglio torna a concedere una intervista esclusiva a due mesi di distanza dalla sua ultima apparizione in televisione, quando nello scorso mese di dicembre concesse una lunga intervista al Tg 5 che scatenò anche qualche protesta.

Fabio Fazio ha presentato l’arrivo nel programma di Papa Francesco dicendosi molto emozionato e pieno di gioia, ripostando il video delle immagini di Rai3 e facendolo campeggiare fiero e pieno d’orgolgio sul suo profilo Twitter ufficiale. “Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che Sua Santità Papa Francesco sarà domenica a Che tempo che fa“, si legge.

Guarda il video: