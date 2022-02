Perché a Sanremo i cantanti dicono “Papalina”, c’entra il Fantasanremo: cosa vuol dire e quanti punti dà

Programmi TV

Tra gli artisti del Festival di Sanremo 2022 è partita una vera e propria competizione nella competizione. Svariati artisti in gara alla 72esima edizione della kermesse, spinti dalle richieste sempre più pressanti dei loro fan, si stanno lanciando in curiosi siparietti pur di fare quanti più bonus possibili al Fantasanremo. Il gioco che impazza tra gli utenti del web ha coinvolto in prima persona quasi tutti gli artisti, che serata dopo serata si stanno sfidando a collezionare quanti più punti disponibili sul regolamento della fantacompetizione. Tra Dargen D’Amico che porta un accendino sul palco, le fiamme o il fuoco valgono un gustoso +5, Yuman che si lancia in degli arrugginiti squat, l’impegno del giovane vale comunque un invidiabile +30, sono tanti gli artisti che hanno già assestato il colpo più ambito dagli organizzatori del Fantasanremo: quello di sentire un artista pronunciare la fatidica parola Papalina.

Ma cosa è Papalina? E soprattutto quanti punti bonus porta ai Fantallenatori Sanremesi?

Il Fantasanremo si è preso il Festival

Mentre la gara tra i 25 Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo procede spedita verso il suo epilogo di sabato 5 febbraio, un’altra competizione nella competizione sta catalizzando l’attenzione dei utenti del web ed anche degli stessi cantanti che salgono sul palco dell’Ariston.

Il Fantasanremo si è ampiamente preso la scena durante le prime tre serate della gara, grazie ad una viralità che dal web è giunta fino in televisione, convincendo gli artisti ad esporsi in simpatici siparietti per mettere a segno i tanti ambiti e curiosissimi bonus. Agli spettatori del Festival non sarà di certo sfuggito di come i loro beniamini si siano lanciati nelle evoluzioni più simpatiche, dai baci in camera, agli squat sul palco fino, dai saluti a Zia Mara fino alla fatidica pronuncia del gioco stesso o della parola Paparina che fa mettere in saccoccia ben 50 punti.

Ma cosa vuol dire esattamente la parola Papalina?

Che cos’è Papalina e perchè tutti lo pronunciano?

In tanti in mezzo al pubblico se lo sono chiesto ed ora cerchiamo di fare chiarezza intorno alla simpatica parolina. Il primo pensiero porta subito ad un copricapo, piccolo e tondo, che però non c’entra veramente nulla con il Fantasanremo e dintorni.

La spiegazione è molto più semplice visto che il termine Papalina è riconducibile agli organizzatori del gioco, il gruppo di ragazzi marchigiani che hanno lanciato l’idea.

Come si legge sul sito ufficiale della competizione, la parola è collegata all’ormai mitico Bar Corva da Papalina quello che loro considerano più che un bar una vera e propria chiesa. Mistero svelato e punti guadagnati.