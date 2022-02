Amadeus condurrà Sanremo nel 2023 per la quarta volta? L’ad Rai sul quater: “Squadra che vince non si tocca”

Programmi TV

Il Festival di Sanremo del 2022 è stato un successo di ascolti e critica. Amadeus, per la terza volta al timone della kermesse canora, ha saputo superare i suoi precedenti risultati, già ottimi.

Un successo che potrebbe portare il conduttore televisivo alla conferma, per il quarto anno consecutivo, alla conduzione del Festival di Sanremo. Una possibilità, che è stata avanzata anche dall’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes nella conferenza stampa, che ha seguito la finale della kermesse canora.

Amadeus ancora al timone del Festival di Sanremo nel 2023? La proposta di Fuortes

Il Festival di Sanremo del 2022 ha raccolto un successo storico, che ha consacrato, ulteriormente, Amadeus nel suo ruolo di direttore artistico della kermesse canora.

I risultati importanti potrebbero portare alla riconferma del conduttore televisivo al timone del Festival di Sanremo anche per il quarto anno.

Lo ha dichiarato lo stesso amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes in conferenza stampa: “Squadra che vince non si tocca… Quindi sarebbe pazzesco non partire anche da quest’idea“. Anche se la scelta, ovviamente, deve essere ancora discussa: “Ma dobbiamo parlarci, con Stefano e quindi, ancora, è veramente tutto da definire, il primo a volerlo deve essere Amadeus.

Quindi dobbiamo essere tutti sicuri di andare avanti in questa direzione. Ma è ovvio con questo successo“.

L’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ha voluto sottolineare, a lungo, il successo dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo: “Ha condotto in modo magistrale sia la parte artistica, che la parte di conduzione… I risultati straordinari li conoscete… Il pubblico giovane è stato il vero motore, credo, di questa edizione di grandissimo successo… Obiettivo che è stato raggiunto… Un risultato molto importante.

Sanremo è diventato di tendenza, virale… Un punto da cui partire“.

Amadeus si sbilancia sul possibile Festival di Sanremo quater

L’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ha ipotizzato la possibilità di un ritorno di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2023. Il conduttore televisivo ha detto la sua su questa possibilità: “Sono onorato della proposta dell’amministratore delegato… Lo ringrazio e sono onorato, ma come ha detto il Dottor Fuortes dobbiamo ragionare a menti riposate“.

Amadeus ha confermato la necessità di ragionare su quest’eventualità in modo approfondito: “Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale anche per tutte le cose che faccio… Bisogna prendere le cose in maniera molto seria… Avremo modo di vederci e di chiacchierare serenamente, di affrontare qualsiasi argomento che riguardi Sanremo… La Rai è casa mia“.

Il conduttore televisivo ha ringraziato l’amministratore delegato della grande fiducia accordatagli: “Ha fatto una cosa che per me è fondamentale, quando mi ha chiesto di condurre il terzo Festival, mi ha ricevuto e ha detto una parola semplice ma per me determinante: ‘Ho piena fiducia in te, fai il festival che senti di fare, condividilo con il direttore Coletta, ma fai quello che hai in mente’.

É quello è tanta roba… Mi ha dato, ancora di più, la spinta, la voglia di andare nelle direzione che io avevo già in mente“. Sui suoi tre anni di successo ha sintetizzato: “Il mio primo festival ha fatto ‘Rumore’, il secondo ha fatto stare ‘Zitti e buoni’, ma il terzo è da ‘Brividi‘”.

Vittorio Salvetti, storico patron del Festivalbar, “La prima persona che mi ha messo davanti a un palco… Noi non ci occupiamo di cose serie in modo leggero, ma di cose leggere in modo serio… É estremamente seria la musica, porta felicità, emozione e gioia”.