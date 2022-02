Ascolti Festival di Sanremo, finale da brividi: trionfo per Amadeus, è la sua miglior edizione

TV e Spettacolo

Il Festival di Sanremo si chiude col botto: la terza edizione artisticamente diretta da Amadeus si conferma negli ascolti come la più seguita negli anni, con un dato di share altissimo. Da “brividi”, proprio come il titolo della canzone di Mahmood e Blanco che ha confermato i favori del pronostico.

La finale di Sanremo 2022 è stata seguita da oltre 13 milioni di persone

Ultimo appuntamento con i dati di ascolti di un Festival di Sanremo forse non così spettacolare come in altre occasioni, ma un vero inno alla vita e un grande ritorno ad una sensazione di normalità. La finale di sabato 5 febbraio ha fatto segnare uno share altissimo: sono stati 13.380.000 i telespettatori sintonizzati, pari al 64.9% di share.

La prima parte è stata seguita da 15.660.000 spettatori (62.1%), mentre la seconda che va da mezzanotte fino a fine puntata ha raccolto il 72.1% di share pari a 10 milioni e 153 mila spettatori.

L’Amadeus Ter ha imparato dagli errori e le lungaggini del passato ed è riuscito a migliorarsi e non di poco: in un anno solare è passato dai 9 milioni e 970 mila spettatori pari al 54.4% di share della scorsa finale, ai dieci punti percentuali in più di ieri sera. Nella sua prima edizione, quella vinta da Diodato, sono stati 11 milioni e 477 mila gli spettatori, ovvero il 60,6% di share, dato ancora inferiore rispetto a questo 2022 di grande successo.

Lo share delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022

Tempo di bilanci per questa edizione vinta da Mahmood e Blanco davanti a Elisa e all’eterno ragazzo Gianni Morandi. I dati Auditel in questi giorni non sono mai scesi sotto il 50%. Nel dettaglio:

Prima serata – 54,7% di share (10.911.000 spettatori)

– 54,7% di share (10.911.000 spettatori) Seconda serata – 55,8% di share (11.320.000 spettatori)

– 55,8% di share (11.320.000 spettatori) Terza serata – 54,1% di share (9.360.000 spettatori)

– 54,1% di share (9.360.000 spettatori) Serata cover– 60,5% di share (11.378.000 spettatori)

Finale – 64.9% di share (13.380.000 spettatori)

La classifica finale di Sanremo 2022 vinto da Mahmood e Blanco

Infine, la classifica finale della 72° edizione del Festival di Sanremo, che ha premiato anche Fabrizio Moro, Elisa Massimo Ranieri con i premi di critica, sala stampa e orchestra: