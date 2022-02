Avanti un altro! Pure di sera: gli ospiti di della quarta puntata condotta da Paolo Bonolis

Programmi TV

Aventi un altro! Pure di sera, quarta puntata in onda su Canale5 domenica 6 febbraio 2022. Paolo Bonolis è pronto a mettere sotto torchio le due squadre del Bel Paese e quella dei Rivoluzionari.

Aventi un altro! Pure di sera ritorna su Canale5 domenica 6 febbraio 2022 per fare compagnia ai suo affezionati telespettatori. Al centro dello studio ci sarà nuovamente Paolo Bonolis pronto a condurre una nuova puntata extra large del game show, ricca di ospiti e con una fila interminabile di concorrenti pronti ad assaltare il montepremi finale. A partire dalle ore 21:30 circa alla presenza dell’immancabile compagno di viaggio Luca Laurenti in studio si sfideranno le due squadre del Bel Paese e quella dei Rivoluzionari. Ecco chi prenderà parte alla quarta puntata dello show che si è preso in pianta stabile la prima serata domenicale di Canale 5.

Avanti un altro! Pure di sera: la quarta puntata del quiz

Domenica 6 febbraio 2022 torna in onda nella prima serata di Canale 5 l’amatissimo game show Avanti un altro! Pure di sera. La versione serale ricca di Vip sarà condotta ovviamente da Paolo Bonolis che si muoverà tra le stranezze e curiosità dello show campione di ascolti.

A partire dalle ore 21:30 va in onda il quarto appuntamento della trasmissione co-condotta da Luca Laurenti al cospetto dello speciale Minimondo che popola lo storico Salottino del programma. A capitanare lo stravagante insieme di personaggi sarà nuovamente la sexy Miss Claudia ed insieme a lei ci saranno anche gli immancabili Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi.

Avanti un altro! Pure di sera: gli ospiti della quarta puntata e le squadre che si sfidano

A giocare per uno scopo benefico saranno due nuove compagini infarcite di Vip dal nome di Bel Paese contro quella dei Rivoluzionari. A capitanare le due squadre saranno i conosciuti Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano, mentre tra gli ospiti che saranno presenti in studio per porre le bizzarre e imprevedibili domande ci saranno tra gli altri anche la simpatica Marisa Laurito e l’ex onorevole Antonio Razzi.