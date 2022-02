Brividi di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 “grazie” ai genitori: la rivelazione dei vincitori del Festival

TV e Spettacolo

Mahmood e Blanco hanno trionfato al Festival di Sanremo con la canzone Brividi. Un brano che, sin dall’inizio, ha avuto alcuni estimatori speciali e parte essenziale nella vita dei due giovani artisti: i rispettivi genitori. Sono infatti loro ad aver spinto il duo a portare il brano in gara a Sanremo 2022: il retroscena svelato dai vincitori nella conferenza stampa in seguito alla vittoria sul palco dell’Ariston.

Mahmood e Blanco: le rivelazioni dopo il trionfo a Sanremo 2022

Brividi è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022 e ad interpretarla sono stati due giovanissimi artisti, promesse della musica italiana: Mahmood e Blanco.

Un brano che è entrato sin da subito nel cuore del pubblico e che dall’inizio è risultato uni più preferiti ed ascoltato, scalando le classifiche musicali nazionali e anche internazionali. Il segreto del successo di Brividi è una commistione di elementi, sensazioni ed emozioni che hanno spinto i due artisti a collaborare per questo progetto.

Tuttavia, stando alle dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa subito dopo la vittoria, la spinta per gareggiare a Sanremo 2022 è arrivata dalle loro famiglie. In particolare, sono la mamma di Mahmood e il papà di Blanco ad averli spinti a partecipare al Festival subito dopo aver ascoltato il loro brano.

Mahmood e Blanco e la spinta dei genitori: il retroscena

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Mahmood ha parlato delle potenzialità del brano secondo il parere della madre: “Mi ha detto che rispetto ad altri arriva subito“.

Dello stesso pensiero il padre di Blanco, stando al retroscena svelato in conferenza stampa: “Mio padre ha detto la stessa cosa. Mi disse anche: ‘Prova ad andare a Sanremo’“.

Ma l’onda del successo per Mahmood e Blanco non si esaurisce qui. A maggio, infatti, rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest, in programma a Torino.

Al momento non è ancora certo se Brividi verrà cantata in inglese, ma la speranza di Mahmood è quella di portarla in italiano, come svelato in conferenza stampa: “Io vorrei portare la canzone italiana nel mondo“.