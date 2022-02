Che tempo che fa anticipazioni: tutti gli ospiti della nuova puntata nella quale parteciperà Papa Francesco

Programmi TV

Che tempo che fa torna in onda domenica 6 febbraio 2022 con un appuntamento imperdibile nel quale prenderà parte Papa Franceso. Scopri tutti gli altri ospiti della puntata in onda su Rai3 a partire dalle ore 20:00.

La nuova puntata di Che tempo che fa si preannuncia come veramente imperdibile grazie alla partecipazione tra gli ospiti di Sua Santità Papa Francesco. La trasmissione nella prima serata di Rai3 di domenica 6 febbraio 2022 avrà infatti la possibilità di intervistare il pontefice, con Fabio Fazio pronto a cogliere la straordinaria occasione. Il presentatore torna affiancato ovviamente dalla folta squadra capitanata da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, con suo cast fisso formato da Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti. In studio arriveranno anche tanti altri ospiti pronti ad intrattenere il pubblico con il loro prezioso contributo.

Chi sono tutti gli ospiti della puntata in onda oggi su Rai 3.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti di domenica 6 febbraio 2022

Fabio Fazio torna in onda su Rai3 a partire dalle ore 20:00 di domenica 6 febbraio 2022 per condurre un nuovo appuntamento di Che tempo che fa nel quale avrà occasione di intervistare in assoluta esclusiva Papa Francesco. Al fianco del conduttore ci saranno ancora una volta sia Luciana Littizzetto che Filippa Lagerbåck, insieme ad un ampio parterre di ospiti.

Arriva in studio Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, sarà presente l’ospire fisso Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, farà il suo ritorno anche Roberto Saviano.

Ed ancora parteciperanno alla puntata anche il direttore di Oggi Carlo Verdelli, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, e poi Michele Serra avrà il suo consueto spazio dal titolo di Le cose che non ho capito.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa alla divertente chiusura di puntata

A chiudere la serata ci sarà ovviamente la divertente parte de Il tavolo capitanato dalle incursioni comiche di Nino Frassica.

Seduti al suo fianco ci saranno anche Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Gli ospiti saranno invece Lillo, Riccardo Rossi, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini.