Chi sono le coriste con Achille Lauro a Sanremo 2022: storia del coro Harlem Gospel Choir arrivato al Festival

Chi è

L’Harlem Gospel Choir ha calcato il palco dell’Ariston in queste serate del Festival di Sanremo 2022. Il coro di musica gospel statunitense ha accompagnato Achille Lauro e le esibizioni sulle note del brano Domenica, portato in gara dal cantante. Fondato nel 1986 a New York, conosciamo meglio questo coro che ha sorpreso tutti e che è diventato un simbolo della cultura musicale afroamericana.

L’Harlem Gospel Choir: la storia del celebre coro di musica gospel

L’Harlem Gospel Choir è un coro di musica gospel statunitense composto da oltre 40 elementi, di età compresa tra i 21 e i 51 anni. Fondato nel 1986 nel quartiere Harlem di New York da Allen Bailey, è composto da soprani, contralti, baritoni e tenori.

Il coro si occupa principalmente di diffondere in giro per il mondo la musica gospel, genere musicale che emerse nelle chiese afroamericane, diffusosi negli Stati Uniti d’America e poi nel resto del mondo.

L’Harlem Gospel Choir è diventata nel corso degli anni una delle forme più rappresentative della cultura che hanno voluto diffondere, quella musicale afroamericana. Annualmente è impegnata in tournée mondiali di grande successo.

L’Harlem Gospel Choir a Sanremo 2022 con Achille Lauro

Ma l’Harlem Gospel Choir è stato protagonista in questi giorni anche per aver presenziato sul prestigioso palco del teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2022.

A volerli sul palco in questa importante avventura televisiva è stato Achille Lauro, che ha partecipato quest’anno alla kermesse canora con il brano Domenica.

In ogni serata il coro gospel ha accompagnato il cantante in gara sul palco, posizionandosi alle sue spalle e fornendo un contributo di grande qualità alla riuscita delle esibizioni. Tra i membri dell’Harlem Gospel Choir figura anche la celebre corista Monica Hill, ex allieva di Saranno famosi (il primo nome di Amici di Maria De Filippi).

Alla fine dell’edizione la canzone Domenica si è posizionata al 14° posto della graduatoria definitiva.