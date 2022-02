Cosmary è stata eliminata da Amici, Alessandra Celentano attacca Veronica Peparini: “Poi sono io la cattiva”

Programmi TV

La puntata del 6 febbraio di Amici è stata infuocata. I professori hanno alzato i toni, visto che la corsa alla fase serale del programma televisivo, s’avvicina. Soprattutto nel ballo, l’atmosfera si è scaldata.

Cosmary è stata messa in sfida e ha dovuto lasciare la scuola di Amici. Tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro è guerra aperta.

Cosmary eliminata da Amici

L’appuntamento domenicale di Amici è ripreso, dopo la sospensione dovuta alle varie positività al Covid-19, riscontrate nella scuola di Canale5. Ma, la puntata del 6 febbraio del talent show, ha portato subito una brutta notizia. Cosmary ha dovuto abbandonare il talent show, tra le lacrime.

Una ballerina, forse non bravissima, ma, che aveva dimostrato davvero tanto cuore e tanta voglia di lavorare. Qualità preziose in un’edizione di ragazzi, a volte, svogliati e insofferenti alle regole. Nella scuola di Amici, però, va avanti solo il talento e Veronica Peparini ha deciso di mettere in sfida la ballerina: “Non capisco come mai ancora la maestra Celentano… Tenga ancora Cosmary nella scuola“. Alessandra Celentano, dopo settimane ad attaccare Cosmary, l’ha difesa finalmente: “Allieva modello… Educata, non si lamenta mai, lavoratrice, cresciuta“.

Attaccando anche la collega: “Ha preso la palla al balzo e poi sono io la cattiva… Grazie per la tua eduzione Cosmary“.

La ballerina ha lasciato il talent show tra le lacrime e con gli auguri di Maria De Filippi: “Ce la farai a far quello che vuoi fare“. Forse, per una volta, si poteva premiare l’educazione della ballerina e proporre questo buon esempio al pubblico.

Lite accesa tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici

La fase serale del talent show si avvicina e si vede. Infatti, i professori di Amici, cominciano a fare di tutto per portare più elementi possibili in quest’ambito stadio del programma televisivo.

Alessandro Celentano, infatti, ha deciso di mettere in sfida Mattia, ancora dolorante per l’infortunio subito. Una scelta che ha fatto infuriare totalmente Raimondo Todaro: “Una roba imbarazzante… Stai facendo di tutto… Per te diventa un problema…Sta al dieci per centro, mandiamolo via adesso che è meglio“.

Il professore di latino è andato giù pesante contro la collega, qualcosa che, potrebbero anche dirsi in privato: “Nei miei confronti mi sembra una grande mancanza di rispetto“.

Alessandra Celentano ha risposto con fuoco sul fuoco: “Esternazioni orrende… Cafone… Dici delle cose agghiaccianti… Tu non lo stai tutelando“.

Ma, poi, la professoressa ha ritirato la sfida: “Annullo la sfida… Non sarebbe bello vincere con Mattia in queste condizioni.. Si vede lontano un miglio che tu non stai bene“. Un caos, a questo punto, abbastanza senza senso, che sa più di guerra tra professori, che di scontro per portare avanti i propri allievi.

Raimondo Todaro ha messo in guardia la collega, affermando che Mattia al serale ci arriverà di certo: “Se uscendo dagli studi, non lo metti tu sotto con la macchina, al serale ci arriva“.