Elisabetta Gregoraci con il figlio a Verissimo. La conduttrice spera in un nuovo amore: “Se arriva son felice”

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste della puntata di Verissimo di domenica 6 febbraio. La conduttrice televisiva ha raccontato il rapporto con suo figlio Nathan Falco e con l’ex marito Flavio Briatore.

Tra i due si è parlato, spesso, di ritorno di fiamma per le foto, che li ritraggono insieme a pranzo e per le vacanze comuni, ma Elisabetta Gregoraci ha smentito chiaramente di aver ricominciato una relazione con l’imprenditore

Nathan Falco Briatore a Verissimo con la mamma Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è stata ospite dell’appuntamento domenicale di Verissimo. La conduttrice televisiva ha raccontato il suo rapporto con il figlio Nathan Falco Briatore.

Il bambino, per la prima volta, è stato presente in studio con la mamma e ha partecipato all’intervista.

Nathan Falco Briatore ha svelato che Elisabetta Gregoraci è un po’ severa con lui: “È brava, un po’ severa… Vuole sempre controllarmi il telefono, però non glielo faccio fare“. Mamma e figlio hanno raccontato un episodio accaduto proprio prima di cominciare l’intervista: “Ogni dieci secondi cambia la password… Mi sono già arrabbiata… Mette tipo una storia sul suo profilo, io non la vedo… Mica mi hai bannato nelle storie?… Se lo fai di nuovo, ti levo tutto“.

Elisabetta Gregoraci ha dichiarato tutto il suo amore per il figlio: “Il mio grande amore della mia vita… Il mio tutto“. La conduttrice ha rivelato anche che Nathan Falco Briatore è nei suoi confronti: “Severo, gelosissimo“. All’eventualità di un possibile fratellino, Nathan Falco Briatore ha risposto: “Vivo bene da solo“.

Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore a Verissimo

Elisabetta Gregoraci, a Verissimo, ha parlato del rapporto che la lega all’ex marito Flavio Briatore. La conduttrice televisiva ha smentito il ritorno di fiamma, spiegando perché passa molto tempo in compagnia dell’imprenditore: “Noi tendiamo sempre a passare molto tempo insieme… Quando si mette al mondo un figlio, poi è una grande responsabilità, secondo me, poi bisogna far si che il bambino possono stare ed essere sempre sereni, quindi abbiamo deciso che nostro figlio è la nostra priorità.

Quindi condividiamo delle cose ancora insieme, perché penso che sia giusto così“.

Elisabetta Gregoraci ha spiegato che non è stato sempre facile avere un rapporto ottimale con Flavio Briatore: “Ovviamente bisogna trovare un equilibrio, non è sempre così facile, abbiamo lavorato per arrivare a trovare questo equilibrio“.

Su un possibile nuovo amore ha aggiunto: “Mi piacerebbe, nella prossima intervista, parlare di un fidanzato… Se arriva son felice“.