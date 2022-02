Elisabetta II da 70 anni Regina d’Inghilterra: come si svolse l’incoronazione seguita in diretta mondiale

Sai che...

La cerimonia dell’incoronazione della Regina Elisabetta si è tenuta 69 anni fa, il 2 giugno 1953, un anno dopo la salita al trono. La sovrana era diventata formalmente Regina il 6 febbraio 1952, alla morte del padre re Giorgio VI.

Elisabetta di York diventa Elisabetta II

Sono passati 69 anni da quel 2 giugno 1953, quando la principessa Elisabetta di York entrò a Westminster per essere incoronata regina di Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Celyon, Pakistan e capo del Commonwealth. Elisabetta, non sarebbe dovuta diventare regina, ma l’abdicazione di Edoardo VII, fece salire al trono suo padre il principe Alberto e di conseguenza sarebbe toccato a lei succedergli essendo la primogenita del principe Alberto, diventato Giorgio VI.

I preparativi per la cerimonia di incoronazione in diretta tv

Ci sono voluti 16 mesi per la preparazione della cerimonia, tra prove generali e 1,57 milioni di sterline spesi. Non è costata poco al paese la cerimonia per l’incoronazione della Regina Elisabetta. La cerimonia è stato il primo evento Reale ad essere trasmesso in tv, seguito da oltre 27 milioni di persone, Elisabetta era la prima sovrana ad essere incoronata in diretta Tv.

Corona, abito, carrozza e scarpe: tutte le curiosità sulla cerimonia di incoronazione

Sono diverse le curiosità sulla cerimonia di incoronazione della sovrana; ad esempio c’è la corona indossata dalla Regina Elisabetta, è oro massiccio, pesa 2 chili e 200 grammi.

Qualche anno dopo durante l’unica intervista mai concessa alla regina ammette che ebbe paura che le si potesse spezzare il collo.

La carrozza racchiude una serie di scomodità in quanto priva di ammortizzatori e dura come un’asse di legno. Da Westminster a Buckingham Palace la carrozza sfilò tra la folla a passo d’uomo e per la Regina fu un viaggio scomodissimo.

Scomode erano anche le scarpe e l’abito. L’abito, affidato al sarto di corte, era bellissimo, in seta bianca irlandese ricamata con perle e ricamati gli emblemi nazionali di Regno Unito e Commonwealth.

Bellezza a parte, il vestito si presentava scomodissimo, al punto da non permettere alla regina di sedersi.

Durante la cerimonia, che era stata trasmessa in diretta mondiale con 27milioni di persone davanti alla tv, la Regina Elisabetta, non riuscì a trovare la pagina della preghiera, che l’Arcivescovo di Canterbury le aveva indicato. Ha dovuto sfogliare le pagine diverse volte con grande imbarazzo prima di trovarla.

Infine, alla cerimonia ha partecipato anche un Principe Carlo ancora bambino; è stato immortalato accanto alla zia, la principessa Margaret, e alla nonna Elisabetta, Regina madre. L’organizzazione e la direzione creativa dell’incoronazione di Elisabetta II è stata gestita in toto dal principe Filippo.