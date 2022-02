Mara Venier in lacrime a Domenica In dedica Ovunque sarai di Irama alla madre: l’omaggio allo speciale Sanremo

TV e Spettacolo

Mara Venier ha commentato commossa l'esibizione di Irama a Domenica In speciale Sanremo. La conduttrice ha confessato di aver dedicato la canzone a una persona speciale.

A Domenica In, nello speciale dedicato al Festival di Sanremo 2022, Mara Venier si è commossa ascoltando la canzone di Irama dal titolo Ovunque sarai. Il brano del giovane artista ha raggiunto il quarto posto nella classifica finale e ha sciolto il cuore di tutti i telespettatori per la potenza delle sue parole e della sua musica. Anche la conduttrice non ha trattenuto l’emozione, dedicando la sua canzone a una persona speciale.

Mara Venier commossa dalla canzone di Irama: la dedica speciale

Mara Venier accoglie Irama sul palco del Teatro Ariston, in occasione della puntata speciale di Domenica In sulla 72° edizione del Festival di Sanremo appena conclusa.

A trionfare sono stati Mahmood e Blanco con Brividi, ma una grande soddisfazione è arrivata anche per lo stesso Irama che, con il brano Ovunque sarai, ha raggiunto il quarto posto in classifica nella graduatoria stilata nella puntata finale.

Il brano del giovane cantante ed ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ha sorpreso ed emozionato tutti, a cominciare da Mara Venier. La conduttrice, al termine dell’esibizione di Irama, si è avvicinato a lui e ha voluto abbracciarlo. Il significato della canzone è infatti un omaggio, un ricordo a una persona speciale.

E la ‘zia Mara’, occhi negli occhi con il giovane cantante, ha svelato a chi ha voluto dedicare Ovunque sarai. “In questo caso alla mia mamma, grazie Irama“, la rivelazione con la voce strozzata dall’emozione e il ringraziamento all’artista.

Irama e Ovunque sarai: la genesi della canzone

Ovunque sarai di Irama, fresco di quarto posto in classifica, è una canzone su cui aleggia un velo di mistero e massimo riserbo.

Il giovane cantante non ha infatti rivelato il nome del destinatario di questa canzone, ma si presuppone possa essere dedicata a una persona speciale che non c’è più.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il cantante ha speso le seguenti parole parlando del brano: “È un testo a cui tengo molto, che scrissi in Salento sul tetto di una casa, guardando il cielo e la terra, elemento naturali, e pensando a una persona, a una storia che mi porterò per sempre dentro“.