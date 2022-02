Belén Rodriguez e Stefano De Martino sempre più vicini: nuove foto insieme, stavolta senza Santiago

Gossip

Il presunto ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è il gossip più chiacchierato dall’inizio di questo 2022. La showgirl e il conduttore sono stati insieme più e più volte e, se inizialmente i rumors su di loro erano sottotono e giustificati dal loro rapporto di genitori, adesso sembra proprio che gli indizi puntino in una sola direzione.

Tra novembre e dicembre si erano fatte più concrete le voci di rottura tra Belén e Antonino Spinalbese, il frutto di una crisi iniziata poco dopo la nascita di Luna Marì. Durante le festività natalizie la coppia si è sempre più allontanata e Belén è volata in sud America.

Al suo rientro, ad attenderla in aeroporto c’era Stefano De Martino e da gennaio a oggi i due sono stati visti insieme molto spesso.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sempre più vicini

A rilanciare nuovamente il gossip sulla coppia è WhoopsIe che ha pubblicato in esclusiva nuove foto di Belén e Stefano uscire insieme di sera. Come riferisce il sito: “(…) Ormai è chiaro ai più come i due si siano da tempo riavvicinati e, se inizialmente poteva sembrare che gli incontri fossero dovuti solo al piccolo Santiago, ad oggi non ci sono più dubbi. Li avevamo già visti insieme quando lui è andato a prenderla all’aeroporto al suo ritorno da Punta del Este, poi sotto casa di Stefano, e ancora esibirsi in un duetto canoro sulle note di “Tu vuo’ fa’ l’americano”.

Ora eccoli nuovamente sotto i riflettori”.

L’ultima uscita insieme di Belén e Stefano, le foto

Whoopsie riferisce ancora che: “I due, sabato sera, si sono infatti concessi una cena a lume di candela all’Armani Hotel, prima di proseguire la serata a casa di lui. Entrambi eleganti, come richiede una soirée che si rispetti, sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. L’ultimo tassello da ricostruire per toccare la felicità con mano?

Del resto la carriera va a gonfie vele. Belen sarà al timone de Le Iene con Teo Mammucari, mentre Stefano tornerà in onda con Stasera tutto è possibile”.