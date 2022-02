Belen Rodriguez e Teo Mammuccari conducono Le Iene: l’annuncio sui nuovi conduttori

Programmi TV

A partire da mercoledì 9 febbraio 2022 Le Iene si rifanno il look con due amati conduttori. Entrano a far parte dell'irriverente famiglia Teo Mammuccari e Belen Rodriguez.

Da tempo era noto di come Le Iene fossero pronte ad una grande rivoluzione in termini di conduttori. La trasmissione creata da Davide Parenti era infatti arrivata sul punto di dare una bella rinfrescata al suo cast di presentatori, con la notizia del divorzio da Nicola Savino e dalla Gialappa’s del quale vi avevamo parlato già tempo fa. La svolta è epocale e il programma volta pagina guardando sia al passato della sua gloriosa storia che al futuro. La scelta è infatti ricaduta sul dissacrante Teo Mammuccari e sull’energica Belen Rodriguez. A darne l’annuncio è stata la stessa trasmissione a pochi giorni dal ritorno in televisione dell’amata trasmissione d’inchiesta.

Le Iene ritornano in televisione con tante novità

Gli amanti della trasmissione hanno segnato in rosso la data di mercoledì 9 febbraio 2022, quando sugli schermi di Italia1 torneranno le inchieste più irriverenti della televisione. Le Iene tornano in prima serata dopo una lunga pausa utilizzata per effettuare una vera e propria rivoluzione del suo cast di conduttori.

Il programma ha infatti salutato definitivamente sia Nicola Savino che la Gialappa’s Band dopo la lunga edizione terminata nel periodo delle festività natalizia.

Oltre a loro salutano il programma anche le dieci migliori ragazze in circolazione che erano state scelte per co-condurre il programma affianco a loro, con Le Iene che per la sostituzione si sono mosse con decisione su due volti di spicco della nostra televisione.

Belen Rodriguez e Teo Mammuccari conducono Le Iene

La scelta di Davide Parenti & Co è infatti ricaduti su due pesi massimi come Belen Rodriguez e Teo Mammuccari.

Per il conduttore romano si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, visto che era già stato sia conduttore che irriverente inviato qualche anno fa, mentre per la showgirl argentina si tratta di una prima volta.

A dare l’annuncio del loro sbarco nella trasmissione ci hanno pensato sia uno spot che circola proprio su Italia1 che gli annunci social dei conduttori stessi, che non hanno perso tempo per mostrarsi pronti e carichi per la nuova avventura. Nelle stories del profilo Instagram della trasmissione si vedono infatti i due indaffarati a provare i nuovi stacchetti che animeranno le puntate tra un servizio e l’altro.