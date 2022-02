Bonus cultura da 500€, ultime settimane per spenderlo: cosa si può comprare e come funziona

Economia

Il bonus cultura del valore di 500€ potrò essere speso ancora per qualche settimana. Per non perdere l'importo rimasto, ecco cose si può acquistare e fino a quando c'è tempo.

Sono le ultime settimane per poter spendere il bonus cultura da 500€ e non rischiare così di perdere l’importo. La scadenza è ormai imminente: ecco come si fa a ottenere questo bonus e quali articoli si possono acquistare.

Che cos’è il bonus cultura e cosa si può comprare

Il bonus cultura di 500€ è destinato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni. La procedura per ottenerlo è terminata il 31 agosto 2021 per i giovani nati nel 2002 ma, in attesa della riapertura delle domande, c’è tempo ancora qualche settimana per spendere l’importo rimasto. Questo bonus si può utilizzare per acquistare:

Libri;

Accesso a eventi culturali, concerti, cinema;

Musica e prodotti dell’editoria audiovisiva;

Corsi di musica, teatro, lingue straniere;

Abbonamenti a quotidiani, anche digitali;

Ingresso a parchi archeologici e visite a monumenti.

Cosa bisogna fare per spendere il bonus cultura: la procedura da seguire

Il termine ultimo per poter usufruire del bonus cultura è il 28 febbraio 2022. Per poterlo utilizzare occorre accedere con le proprie credenziali di Servizio Pubblico di Identità Digitale SPID all’applicazione 18app. All’interno di questa piattaforma è possibile selezionare la voce “crea nuovo buono” e scegliere se spenderlo presso un esercente fisico oppure online, indicando la tipologia di acquisto che si intende effettuare e inserire l’importo desiderato.

A questo punto il buono si presenta in forma di PDF oppure di immagine da salvare sul proprio dispositivo. È anche possibile annullare il buono appena generato. Per spenderlo, basta presentare il PDF o l’immagine stampata oppure salvata sul dispositivo. Ogni buono presenta infatti dei dati identificativi: un codice alfanumerico di 8 cifre, un QR code e un barcode.

Come funziona il bonus cultura e quali sono le regole per il suo utilizzo

Gli acquisti effettuati con il bonus cultura non prevedono limiti di spesa, fermo restando il valore massimo di 500€ del bonus.

Non è consentito comprare più unità dello stesso bene, quindi non sarà possibile acquistare più biglietti per uno stesso evento, per esempio. Su 18app è possibile controllare in qualsiasi momento il “credito” disponibile e i buoni già utilizzati, cioè che sono già stati validati dall’esercente presso cui si è effettuato l’acquisto. Il bonus cultura infine non può essere regalato né venduto, perché è personale e legato all’identità della persona che l’ha richiesto.