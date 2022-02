Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 7 febbraio al 11 febbraio: la trama

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore va in onda su Rai1 a partire da lunedì 7 febbraio 2022 nel suo consueto spazio pomeridiano. Le nuove puntate della soap vengono trasmesse sul primo canale dalle ore 15:55 di oggi e vanno in onda fino a venerdì 11 febbraio, a tenere compagnia al pubblico con gli attesissimi sviluppi intorno al magazzino più famoso di Milano e della televisione. Scopri le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 7 febbraio 2022 e fino a venerdì 11 febbraio 2022 nel pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore prende il suo posto nella programmazione di Rai1 con la sua consueta fascia pomeridiana che prende il via lunedì 7 febbraio 2022 a partire dalle ore 15:55.

Una nuova settimana in compagnia della soap che terrà il pubblico attaccato allo schermo con i suoi nuovi ed appassionanti sviluppi in onda fino a venerdì 11 febbraio 2022. Leggi le anticipazioni della trama dei 5 episodi di questa settimana.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 7 febbraio 2022

Veronica decide di affrontare Gemma dopo aver saputo che a scrivere la lettera a Gloria è stata proprio lei. Sandro è deciso a mettersi di traverso tra Tina e Vittorio e spera di riconquistarla.

Al Circolo si insospettiscono per l’arrivo di un uomo d’affari invitato da Fiorenza. Adelaide è scomparsa nel nulla e Umberto, costretto a giustificare l’assenza della cognata alla polizia, racconta anche a Marco cosa si nasconde dietro la partenza della zia.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 8 febbraio 2022

Gemma con la lettera minatoria ha di fatto portato a riavvicinare Ezio a Gloria e deve spiegare ciò che ha scritto. Marco deve riuscire a spostare le attenzioni della polizia da Adelaide per il caso Ravasi ma a sorpresa richiede la collaborazione di Flora.

Torrebruna, l’uomo d’affari arrivato al Paradiso, gira per il Circolo e resta subito colpito da Ludovica. Vittorio aiuta Sandro a organizzare il suo piano per riconquistare Tina, ma lei reagisce male alla sorpresa e ormai sempre più in crisi.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 9 febbraio 2022

Salvo e Agnese spingono Sandro nella sua missione ma la stessa Tina è ferma sulle sue posizioni ed intanto deve fare i conti con l’esclusione dal musicarello di Brivio. Flora ha deciso di affrontare il caso di suo padre Achille Ravasi con una strana strategia. Stefania nota sempre di più il nervosismo di Gemma in seguito a quello che ha provocato la sua lettera.

Dante è determinato a portare avanti il suo piano per sottrarre il Paradiso a Vittorio e Umberto.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 10 febbraio 2022

Veronica fa i conti con la crescenza vicinanza tra Ezio e Gloria. Adelaide è sparita nel nulla e continua a non dare notizie di sé. Torrebruna accetta di fare accordi con Dante e Fiorenza, ma vorrebbe che la bella Ludovica possa essere tra i suoi soci d’affari. Intanto Gemma soffre per la situazione che si è venuta a creare ed è pronta a svelare tutto a Gloria.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 11 febbraio 2022

Flora deve affrontare la deposizione in questura che potrebbe aiuterebbe a sorpresa Adelaide del caso Ravasi. La proposta di Salvo è stata accettata e la casa è ormai sua anche se Anna continua a sentirsi in colpa per non avergli detto la verità su sua figlia Irene. Veronica vuole far credere a Gloria di aver scritto lei la lettera minatoria e chiede alla donna un confronto, con Ezio che lo scopre e si presenta all’appuntamento.