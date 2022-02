Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono lasciati? La ballerina: “Non vede la bambina da 20 giorni”

Gossip

Lorella Boccia, ex ballerina di Amici e neomamma, spiazza tutti sui social: il marito, Niccolò Presta, non si fa vivo da circa 20 giorni. Lo scherzo che pareva reale

Nella giornata di ieri, Lorella Boccia, ex ballerina professionista di Amici, ha postato una storia sui social, che ha scatenato l’apprensione dei suoi follower. Da quanto affermato dalla stessa Lorella, i rapporti con il marito, Niccolò Presta, sarebbero incrinati. Una notizia sconvolgente, che ha preso alla sprovvista chiunque segua la giovane mamma, ma che ha anche destato qualche sospetto. Sarà la stessa Boccia a svelare tutta la verità nelle storie successive, eliminando ogni dubbio.

Lorella Boccia e Niccolò Presta: il matrimonio e l’arrivo della piccola

L’incontro nel backstage del programma Ciao Darwin aveva posto le basi per l’inizio della relazione tra Lorella Boccia e Niccolò Presta, che dopo due anni di fidanzamento e una proposta di matrimonio in Kenya, sono convolati a nozze nel 2019 a Roma, con una cerimonia romantica e a cui hanno partecipato anche volti noti dello spettacolo.

L’arrivo della primogenita, Luce Althea, il 20 ottobre 2021, ha portato un’ulteriore ventata di gioia e dolcezza all’interno della famiglia della ballerina.

Lorella Boccia e la notizia postata nelle storie: che fine ha fatto il marito, Niccolò Presta

Sul profilo social ufficiale della ballerina di Lorella Boccia è spuntata una story davvero spiazzante: “Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa.

Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro“. Con questa frase, la ballerina ha esordito nelle sue storie, lasciando tutti quanti con il fiato sospeso. Una storia, quella con il marito, che sembrava armoniosa, per poi sembrare essersi rovinata da un momento all’altro.

Lorella Boccia e il marito: le motivazioni dietro l’assenza di Niccolò Presta

Dopo aver tenuto sulle spine i suoi follower, Lorella Boccia ha fugato ogni dubbio postando un’altra storia, qualche ora dopo, in cui rispondeva alla domanda trepidante dei seguaci.

Come spiegato dalla giovane mamma, tutta l’intricata situazione era, in realtà, uno scherzo. Niccolò, occupato presso il Festival di Sanremo, è stato costretto a seguire le norme anti Covid e stare lontano da moglie e figlia per ben tre settimane. L’opinione riguardo la vicenda sono discordanti: alcuni ritengono la bravata una semplice burla, ma per altri, è uno scherzo di cattivo gusto.