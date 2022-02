Mahmood e Blanco e la reazione dei genitori: cosa hanno detto le famiglie dei cantanti dopo il Festival

TV e Spettacolo

Il 2022 ha visto Mahmood e Blanco vincitori del Festival di Sanremo: con la loro Brividi, hanno portato una grande intensità sul palco dell’Ariston. La simpatia, la spontaneità e l’impegno dei due ragazzi li ha fatti amare dal pubblico, che non ha mai smesso di seguirli, anche sui social. La finale è stata ancora più intensa, anche per il gesto di Blanco che è corso ad abbracciare i suoi genitori in platea, subito dopo aver conosciuto il verdetto. Anche Mahmood ha condiviso questo enorme traguardo con la madre, con la quale condivide i successi della sua carriera.

La vittoria a Sanremo 2022: inaspettata così come le reazioni di Mahmood e Blanco

Secondo un inviato del Corriere della Sera, i due giovani vincitori non si aspettavano minimamente di essere i vincitori di Sanremo 2022 e, di conseguenza, anche le loro espressioni durante la proclamazione sono state insolite: i due cantanti sembravano davvero increduli, tanto che non è scesa sui loro visi neanche una lacrima di commozione.

La compostezza di Mahmood e Blanco ha stupito gran parte del pubblico, ma ha mostrato entrambi come dei veri professionisti, eleganti e mai eccessivi, anche di fronte ad un traguardo così grande.

Brividi: la canzone che ha raggiunto il primo posto sul podio e prodotta da Michelangelo

Il racconto della nascita del singolo vincitore del Festival sottolinea, ancora una volta, la grande naturalezza e spontaneità con cui Mahmood e Blanco riescono a comporre, scrivere e lanciare messaggi, grazie alla loro musica.

Il produttore dello stesso Blanco ha partecipato alla realizzazione di Brividi: “Lui era al pianoforte e da un accordo sbagliato è nato il ritornello e ognuno di noi ha scritto le parole della sua parte. Poi mesi dopo ci siamo ritrovati con le strofe, scritte in autonomia. È stato naturale, spontaneo” hanno detto i vincitori a Il Corriere della Sera, dando largo spazio alla sintonia che intercorre tra di loro e il produttore di Blanco, Michelangelo (al secolo Michele Zocca).

Blanco, la famiglia: la corsa tra le braccia dei genitori

Il sostegno della famiglia è sempre un tassello importante per i giovani che entrano di petto all’interno di un ambiente enorme e complesso, come quello musicale. Subito dopo la notizia della vittoria della coppia di artisti, il cantante di Blu celeste è corso ad abbracciare i genitori presenti in platea: ” ‘Mortacci tua’ mi ha detto papà… È stata una soddisfazione, in senso buono, vederli piangere“, ha spiegato Blanco sempre a Il Corriere della Sera.

Mahmood, riguardo alla partecipazione di sua madre ha affermato: “Mia mamma era in sala l’altra sera, ma ieri non aveva il biglietto. Quando sono tornato in hotel ci siamo abbracciati e piangeva. E questa mattina a colazione, cappuccio, brioches e ancora lacrime“.