Màkari: da oggi va in onda la seconda stagione della serie tv con Claudio Gioè. Le anticipazioni

Su Rai1 prende il via oggi lunedì 7 febbraio 2022 la seconda attesissima stagione di Màkari, l’apprezzata serie televisiva tratta dalle opere di Gaetano Savatteri. L’attore Claudio Gioè veste nuovamente i panni di Saverio Lamanna, giornalista romano che all’apice della carriera perde tutto e per cambiare vita approda nella splendida Sicilia, per un totale di tre prime serate imperdibile tutte in onda su Rai1. Il primo episodio della seconda stagione va in onda oggi in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa con il titolo di Il delitto di Kolimbetra. Le anticipazioni della trama del primo imperdibile appuntamento con Màkari.

Màkari: la prima puntata della nuova stagione

Su Rai1 ritornano le splendide ambientazioni ed i personaggi dell’amatissima Màkari, serie tv rivelazione con la partecipazione nel ruolo del protagonista del sempre apprezzato Claudio Gioè. L’attore, che proprio qualche giorno fa sul palco dell’Ariston ha lanciato la seconda stagione del prodotto di Rai Fiction, ritorna ad interpretare Saverio Lamanna, personaggio tratto dalle opere di Gaetano Savatteri.

Lunedì 7 febbraio 2022 va in onda a partire dalle ore 21:30 circa il primo dei tre appuntamenti in programma con la serie che mostrerà a distanza di un anno la continuazione delle vicende del giornalista che si era mostrato innamoratissimo della sua Suleima ma che deve fare i conti con la loro distanza.

Màkari: le anticipazioni della trama del primo episodio

Il primo episodio di stagione prende il titolo di Il delitto di Kolimbetra nel quale vedremo Saverio Lamanna pronto a riabbracciare l’amata Suleima.

La donna è infatti andata a vivere a Milano per inseguire i suoi grandi sogni ed il protagonista inizia però a sentire le problematiche della distanza.

Proprio quando la bella torna a Màkari per una trasferta di lavoro inizia i problemi.

Saverio è infati entusiasta di rivederla di persona ma l’arrivo con lei del suo capo, tale Teodoro Bettini, lo manda in totale gelosia e pronto ad una scenata dopo l’altra. Ma proprio quando si potrebbe concentrare sulla sua donna in città scoppia un mistero dopo che viene ritrovato il cadavere del Professor Demetrio Alù, grande archeologo morto in circostanze misteriose.