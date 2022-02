Claudio Gioè, chi è l’attore che questa sera salirà sul palco dell’Ariston come ospite del Festival di Sanremo

TV e Spettacolo

Questa sera andrà in onda il primo appuntamento con il Festival di Sanremo e, come sempre, sono moltissimi gli ospiti attesi che affiancheranno il conduttore Amadeus nel corso della kermesse musicale. Tra i più attesi ci sono Fiorello e Ornella Muti come co-conduttori al fianco del direttore artistico e i Maneskin come super ospite. Le sorprese per gli affezionati delle fiction Rai però non finiscono qui, dal momento che il conduttore accoglierà sul palco dell’Ariston anche l’attore Claudio Gioè.

Claudio Gioè, vita privata e carriera dell’ospite di Amadeus al Festival di Sanremo

Vediamo dunque chi è Claudio Gioè, l’ospite atteso dal conduttore del Festival di Sanremo.

L’attore nasce a Palermo nel 1975 e, dopo gli studi classici, si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. Inizia a frequentare seminari teatrali, ambiente dove esordisce ben presto con Caligola Night Live.

Successivamente Gioè arriva anche sul grande schermo grazie a Luca Guadagnino, che lo ha scelto per il film del 1998 The Protagonists. Successivamente partecipa al lungometraggio I cento passi, film del 2000 di Marco Tullio Giordana e basato sulla vita di Peppino Impastato. Tra i progetti televisivi si ricordano invece Squadra antimafia – Palermo oggi e il più recente Màkari, che a breve tornerà su Rai1 con la seconda stagione (precisamente dal 7 febbraio).

Per quanto riguarda la vita privata di Claudio Gioè sono poche le informazioni note, dal momento che l’attore è piuttosto riservato in merito – e infatti non è ufficialmente attivo su alcun social. Come riporta il portale tag43, è nota la sua sua lunga relazione (durata circa quattro anni) con la collega Pilar Fogliati, dalla quale sembra che si sia recentemente separato.

Festival di Sanremo: gli ospiti di Amadeus della prima serata

Come anticipato, dunque, ad accompagnare Amadeus per questo terzo capitolo di Sanremo 2022 ci saranno moltissimi nomi noti, tra cui proprio Claudio Gioè.

Il conduttore ha inoltre anticipato nei giorni precedenti anche il ritorno di Fiorello come co-conduttore, insieme a Lorena Cesarini per la prima serata della kermesse musicale.

Tra i vip più attesi, inoltre, ci saranno anche i Maneskin e Hozier, come super ospiti del mondo della musica.

Una scaletta piuttosto intensa, insomma, per la 72ª edizione del Festival di Sanremo, dove ovviamente grande spazio sarà riservato anche alla vera protagonista dell’evento, la musica.

Questa sera infatti il pubblico potrà ascoltare la prima metà dei brani in gara per quest’anno, che trovate di seguito all’articolo: