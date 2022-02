Maria De Filippi si scusa con due ex protagonisti di Uomini e Donne, commento puntata del 7 febbraio

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 7 febbraio, sono tornati due ex protagonisti del dating show ed è andata in onda, anche, una scelta. Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno raccontato la loro storia d’amore nel programma televisivo, dove si sono conosciuti. Maria De Filippi ha chiesto anche scusa alla coppia.

Maria De Filippi chiede scusa ad Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim

Nella puntata dell’8 febbraio di Uomini e Donne è andata in onda l’attesa riabilitazione di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. I due ex protagonisti del dating show sono stati convocati nello studio televisivo a parlare della loro storia, dopo aver abbandonato il programma tra le critiche.

Maria De Filippi, in particolare, ha fatto le sue scuse a Ciprian Aftim: “Volevo farti le mie scuse… Non credevo… Che tu fossi sincero… Come te l’ho detto davanti a tutti… Mi ricredo su quello che ho detto“. Un gesto gentile, ma che, forse, si poteva evitare, considerando che i due, comunque, hanno infranto il regolamento del dating show.

La cerimonia di pace, comunque è stata mandata in onda in grande stile, con tanto di scelta e petali rossi.

Matteo Ranieri e Federica Aversano: incomprensioni a Uomini e Donne

Probabilmente la redazione di Uomini e Donne ha capito ormai che Matteo Ranieri è l’unico a poter attirare l’attenzione del pubblico.

Infatti, il tronista viene fatto uscire per ultimo, facendoci subire, prima i vari Massimiliano, Nadia, Elena, Stefano, un insieme di personaggi, di cui a mala pena conosciamo il nome, spesso neanche quello.

La vicenda amorosa di Matteo Ranieri e Federica Aversano convince e appassiona. Il tronista ha lasciato a casa, un’altra volta, la corteggiatrice ancora a causa della sua insicurezza: “Non mi arriva mai quella spontaneità… Mi elenchi tutto quello che non ti va bene… Quando ti piace una persona, ci vai… Se mi vuoi portare via, me lo fai capire… Perché ogni volta non facciamo un passo avanti?

“. Anche se trovo che Matteo Ranieri sbagli, sembra farlo, davvero, spinto da dei sentimenti.

L’atteggiamento della corteggiatrice, eppure, sembra chiaro ed è stato ulteriormente specificato da Maria De Filippi: “Io, nella mia vita, mi devo rifidare di una persona… Ho paura e faccio un passo indietro… La mia vita… Fatta anche di responsabilità, se perdo la testa e mi scotto, forse quando torno a casa non sono esattamente come devo essere… Responsabile”. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa nascente coppia.