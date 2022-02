Raoul Casadei “dimenticato” al Festival di Sanremo, la figlia Mirna attacca Amadeus con un durissimo sfogo

TV e Spettacolo

La figlia di Raoul Casadei, Mirna, attacca duramente il Festival di Sanremo e Amadeus per la scelta non omaggiare il padre durante nessuna delle serata della kermesse.

Il Festival di Sanremo si è appena concluso, ma quando avvenuto nel corso delle serate continua a far parlare. A essere particolarmente contrariata per quanto accaduto in questa edizione c’è Mirna Casadei, la figlia di Raoul, venuto a mancare quasi un anno fa. Attraverso un lungo post affidato ai social, la figlia del “re del liscio” ha criticato duramente la scelta del direttore artistico di non omaggiare il padre defunto.

Raoul Casadei non viene ricordato al Festival di Sanremo: lo sfogo della figlia Mirna

“Non avrei voluto fare polemica, perché non amo le polemiche, ma visto che il giornalista Roberto Chiesa ha sollevato la questione non posso restare in silenzio” così Mirna Casadei esordisce in un post pubblicato sul suo profilo Facebook poche ore fa.

“Ho seguito tutte le serate di Sanremo, come faccio ogni anno, ma quest’anno aspettavo di sentire il suo nome” aggiunge, rendendo più chiaro l’intento del suo messaggio. “Non dico una cover, non chiedo tanto, sarebbe bastato anche solo un applauso, un omaggio, una parola” scrive ancora, con evidente riferimento al padre Raoul Casadei.

“Ad ogni puntata ero sempre più delusa, incredula e triste” ammette poi tristemente. “Raoul è stato e sarà sempre un artista e un uomo amatissimo dalla gente, da tutta l’Italia, dagli italiani di tutte le regioni, delle città e dei più piccoli paesini, di tutti i ceti sociali, dagli italiani emigrati all’estero, dagli addetti lavori, dalla stampa, da tutti” osserva con affetto Mirna.

Mirna Casadei furiosa per il mancato omaggio al padre Raoul

Continuando con il suo sfogo affidato a Facebook, Mirna ha voluto citare proprio un passaggio del momento di riflessione proposto al Festival nell’ultima serata. “Al di là dei gusti musicali.

È una questione umana e culturale. Come hanno detto Marco Mengoni e Filippo Scotti, se hai una tastiera puoi dire quello che ti pare, ma non puoi dire ‘quel ca**o che ti pare’” tuona furiosa la figlia di Raoul.

“C’è un limite. Allo stesso modo se hai in mano il potere puoi decidere quello che ti pare, ma non puoi decidere ‘quel ca**o che ti pare‘” aggiunge ribadendo la sua rabbia.

“Mi dispiace Festival di Sanremo e Amadeus, ma stavolta avete pestato una cacca, che non ha deluso solo me e probabilmente la mia famiglia, ma ha offeso gli italiani, legati alla loro terra, alle loro radici e alle tradizioni” conclude, allegando poi un filmato in cui si vede il padre parlare dell’importanza della “musica degli italiani”.