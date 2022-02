Scuola e Green pass illimitato: nuove regole a partire dal 7 febbraio, come funziona adesso

Cronaca Italia

Scuola e Green pass illimitato oggi entrano in vigore regole. Cosa cambia a partire dal 7 febbraio per scuola e Green pass.

Da lunedì 7 febbraio entrano in vigore nel nuove regole che riguardano il Super Green Pass illimitato, e i casi covid nelle scuole. La scuola, del resto, ha spesso lamentato un sistema confusionario di gestione della Dad e delle quarantene.

Scuola: cambiano le regole

Le decisioni in merito alla scuola sono state divise in base alla tipologia. La scuola dell’infanzia prevede che fino a 4 casi di positività nella stessa sezione, l’attività didattica può andare avanti con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Chi ha sintomi deve fare un test antigenico o molecolare. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione, l’attività didattica va sospesa.

Funzionamento simile per la scuola primaria che fino a 4 casi di positività resta in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2. Anche in questo caso, ovviamente, se comparissero sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o molecolare. In caso ci siano dai 5 casi di positività nella stessa classe, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione restano in presenza con l`utilizzo della mascherina FFP2.

Per chi non ha il Green pass sarà allora didattica digitale integrata per 5 giorni.

Cosa succede invece alla scuola secondaria di I e II grado. In caso di un solo caso di positività in classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo delle FFP2.

Con due o più casi di positività, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono in presenza sempre con l’utilizzo di mascherine FFP2. Per gli studenti che non hanno il Green pass si procede con la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Green pass illimitato

Da oggi 7 febbraio il Green pass per chi ha tre dosi di vaccino oppure è guarito e ha almeno due dosi di vaccino diventa illimitato. Per chi ha due dosi, o una dose più la guarigione, allora il certificato avrà valenza di 6 mesi.