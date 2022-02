Green Pass illimitato, scuole e obbligo vaccinale per gli over 50: tutte le norme in vigore a febbraio

Cronaca Italia

Il mese di febbraio presenta alcune date da ricordare per l’entrata in vigore di alcune misure di contrasto alla pandemia e alla variante Omicron. Ecco il calendario completo con le novità in numerosi ambiti, dalla scuola al lavoro fino al termine ufficiale dello stato di emergenza.

Coronavirus, le novità in arrivo da lunedì 7 febbraio per scuole e Green Pass

Il mese di febbraio si è aperto con un’importante modifica alla durata del Super Green Pass, che dal 1° febbraio ha validità 6 mesi per i soggetti che hanno ricevuto la prima o la seconda dose, oppure sono guariti dal Covid. A partire dal 7 febbraio entreranno in vigore le nuove norme che riguardano la scuola, la durata illimitata del Green Pass e le restrizioni in zona rossa.

Il Super Green Pass delle persone che hanno ricevuto tre dosi di vaccino, oppure che si sono contagiate dopo aver ricevuto due dosi, acquisirà validità illimitata dal 7 febbraio. Per quanto riguarda la possibilità che una Regione rientri in zona rossa, a partire da questa data non saranno previste limitazioni per chi avrà completato il ciclo vaccinale. Sempre dal 7 febbraio cambieranno anche le regole relative alle quarantene e al ricorso alla didattica a distanza nelle scuole.

In particolare, la durata della quarantena passerà dagli attuali 10 giorni a 5 per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La didattica a distanza scatterà con un maggior numero di positivi in classe e sarà possibile monitorare l’evoluzione dei contagi nelle scuole facendo ricorso anche ai tamponi fai da te.

Cosa succede dal 10 febbraio: novità per mascherine, discoteche e feste

Il 10 febbraio è un’altra data da segnare sul calendario. Questo giorno sarà infatti l’ultimo che vedrà l’obbligo di portare le mascherine anche all’aperto e segnerà la riapertura delle discoteche e del ritorno a feste e concerti all’aperto.

Anche nei giorni successivi resterà però attivo l’obbligo di portare la mascherina nei luoghi chiusi e di indossare un dispositivo di tipo FFp2 nei luoghi molto affollati e chiusi, come per esempio i mezzi di trasporto (anche locale). Le discoteche e i locali saranno accessibili solo se in possesso di Super Green Pass e la capienza sarà pari al 75% all’aperto e al 50% al chiuso.

Nuove regole per lavoratori e studenti tra il 15 e il 28 febbraio

I lavoratori, sia pubblici sia privati, che hanno più di 50 anni dovranno segnare la data del 15 febbraio. Da questo giorno, infatti, scatta l’obbligo di esibire il Super Green Pass sul posto di lavoro.

Chi non dovesse adeguarsi conserverà il posto di lavoro ma dovrebbe essere soggetto alla sospensione dello stipendio.

Dovrebbero essere previste sanzioni amministrative tra 600€ e 1.500€ per gli over 50 che si presenteranno sul luogo di lavoro senza Super Green Pass.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado, gli studenti che dovranno osservare l’autosorveglianza per 10 giorni potranno ricevere i tamponi gratuitamente fino al 28 febbraio, altra data importante in questo calendario.

Cosa succede dopo febbraio, tra stato di emergenza e obbligo vaccinale per gli over 50

Il 31 marzo 2022 dovrebbe segnare la fine dello stato di emergenza, di cui al momento non sarebbe prevista un’ulteriore proroga. Secondo quanto affermato dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, infatti, sembra probabile che la fase di pandemia stia lasciando il posto a una endemia, cioè un’altra fase in cui un virus è diffuso e costituisce una presenza stabile nella vita di una comunità. Con il termine dello stato di emergenza è prevista la fine del ricorso allo smartworking e delle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale.

Infine, in data 15 giugno terminerà l’obbligo vaccinale rivolto alle persone con più di 50 anni.