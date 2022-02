Tiziano Ferro ha adottato un nuovo cane: l’adozione arriva dopo il grande dolore della morte di Beau

TV e Spettacolo

Tiziano Ferro, oltre alla passione per la musica, è anche un amante degli animali. Il cantante ha dovuto salutare il suo amato cane Beau ad agosto 2020. Il dobermann era stato adottato dal cantante solo 4 mesi prima del momento doloroso, annunciato sui social network.

Tiziano Ferro, promotore dell’importanza di adottare cani anziani, presenti nei canili, ha deciso di adottare, in seguito, anche Jake. Il nuovo compagno di vita del cantante di Latina, lo ha lasciato, però, a gennaio.

Adesso, Tiziano Ferro ha adottato un altro cane. Si tratta di Johnny, detto Gianni.

Tiziano Ferro ha adottato Gianni: il nuovo cane del cantante

Tiziano Ferro ha la buona abitudine di scegliere come compagni di vita dei cani anziani, ospiti dei canili.

Il cantante ha recentemente deciso di adottare un altro cane, proprio avanti con l’età, come annunciato sui social network. Tiziano Ferro ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale un video con il nuovo arrivato: “Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni“.

Anche questo cane è avanti con l’età ed è stato salvato da un triste destino: “Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste.

Pensare a questo mi strazia il cuore“.

Il cantante ha promesso il massimo al suo nuovo cane Gianni: “Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito“.

Tiziano Ferro adotta un nuovo cane e ricorda Jake

Il cantante ha annunciato l’arrivo del nuovo arrivato con un post condiviso su Instagram. Nella didascalia del messaggio sociale Tiziano Ferro ha ricordato anche il cane Jake, scomparso di recente: “Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla“.



L’artista ha voluto lanciare un appello per sensibilizzare alle adozioni dai canili: “Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti , capaci di insegnare smisurata gratitudine – pensateci!

Benvenuto a casa Gianni!!!“.

Tiziano Ferro, con lo stesso spirito, aveva adottato il cane Beau, che purtroppo era rimasto in famiglia per poco tempo per motivi di salute. Il cantante aveva per questo annunciato con enorme tristezza la morte del cane.