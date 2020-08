Sembrava che il peggio forse ormai passato, rimasto alle spalle di questa triste parentesi di vita che fa parte ora dei ricordi di Tiziano Ferro. Appena qualche ora fa, con molta felicità, il cantante aveva pubblicato sui social il commovente video in cui riabbracciava finalmente il suo Beau, il dobermann che in questi giorni aveva subito una delicata operazione ma che sembrava aver vinto la battaglia.

Purtroppo, appena qualche minuto fa, la triste notizia che Beau non ce l’ha fatta.

Il dolore di Tiziano Ferro: “Beau non ce l’ha fatta“

“Beau non ce l’ha fatta“, inizia così il triste sfogo di Tiziano Ferro che in questi giorni ha dovuto affrontare con sofferenza i problemi di salute del suo amato cane Beau.

Ricoverato e operato d’urgenza qualche giorno fa, le speranza che il dobermann ce la potesse fare erano poche ma non avevano smesso di esserci. Proprio quest’oggi Tiziano Ferro aveva comunicato ai fan con gioia di essere riuscito a riabbracciare il suo cane fuori dalla clinica veterinaria per gentile concessione dei medici. Tutto sembrava potesse andare per il meglio ma purtroppo Beau è scomparso.

L’ultimo post di Tiziano Ferro in cui dà notizia della morte di Beau, il suo dobermann recentemente operato d’urgenza. Fonte: Instagram

Ringraziamenti e affetto: il triste sfogo sui social

“Il suo cuore si è fermato durante la notte“, scrive Tiziano Ferro con dolore sui social, dando così annuncio della morte di Beau. “La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici 4 mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore… Adottate un cane adulto, pensateci se potete“.

Chiude così Tiziano Ferro, rivolgendo amorevoli parole al suo fido amico purtroppo scomparso e rivolgendosi a tutti coloro che titubano davanti alla scelta. Un grande dolore per il cantante, particolarmente legato al suo amico a 4 zampe e tanti i messaggi per lui dagli amici. Dalla vicinanza di Emma Marrone ad Arisa, Baby K ma anche Sofia Ricci, tutti presenti nei commenti al di sotto del post.

