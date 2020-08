Notte di grande apprensione per Tiziano Ferro, che via social ha parlato ai suoi fan del difficile momento che sta attraversando lontano dai riflettori. Su Facebook e Instagram lo sfogo dell’artista: “L’abbiamo ricoverato d’urgenza, operazione difficile e con poche speranze“.

Tiziano Ferro, lo sfogo del cantante sui social

Sono ore difficili per Tiziano Ferro, alle prese con la paura per un delicato intervento chirurgico al suo adorato Beau, il cane inseparabile che i fan hanno imparato a conoscere attraverso tanti dolci scatti dell’artista sui social.

Il cantante si è sfogato dopo una notte insonne, nell’attesa di avere qualche notizia sull’esito dell’operazione e sulle condizioni del suo amico a quattro zampe.

“Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’intervento di Beau era andato bene, alle 9 am. L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso“.

Le condizioni del cane Beau

Il cantante ha poi spiegato l’entità del problema del suo Beau, con un piccolo sospiro di sollievo nella speranza che possa farcela: “È nato con due milze. E una si è lacerata accidentalmente. Dovrebbe essere solo questo. Se Dio vuole. Ma noi eravamo qua davanti, svegli da un giorno.

Ad aspettare, e aspettiamo ancora: come avrebbe fatto lui e tutti gli altri cani, per noi. Perché loro sono così, e a noi resta solo imparare.

E se Beau ce la farà sarà anche per la bellezza dell’amore che gli avete già enormemente rivolto, sarà come aspettare insieme. Grazie“.

Post di Tiziano Ferro – Fonte: Facebook/Tiziano Ferro

Beau è uno dei due Dobermann che Tiziano Ferro aveva presentato al pubblico pochi mesi fa, adottato insieme a Ellie dopo la dolorosa perdita della sua amata Piper.

Poche ore fa, anche Andrea Bocelli ha vissuto momenti di apprensione per la sua piccola Pallina, una cagnolina dolcissima che ha smarrito in Sardegna e che, purtroppo, dopo tanti appelli e ricerche non ha avuto la fortuna di tornare al caldo abbraccio della sua famiglia.

