La vita di Tiziano Ferro improvvisamente si è fatta più vuota. Il cantante ha informato i suoi follower, attraverso una Instagram story, della morte dell’amata cagnolina Piper, alla quale era affezionatissimo. “Quanto amore ci hai dato“, ha scritto il cantante condividendo sul suo profilo un post pubblicato dal marito Victor Allen, contenente una tenera foto della loro amica a quattro zampe.

“Quanto amore ci hai dato“

Per Tiziano Ferro non sono stati giorni semplici quelli vissuti a Latina nell’ultimo periodo. Oltre all’emergenza Coronavirus che sta attanagliando l’Italia intera costringendo le persone a rimanere a casa per evitare la diffusione del contagio, il cantante ha dovuto subire una perdita importante.

La cagnolina di casa Ferro, la piccola Piper, è infatti venuta a mancare dopo 15 anni al fianco del suo padrone. A dare il triste annuncio è stato lo stesso cantante, che ha condiviso sulle sue Instagram Stories una tenera foto della cagnolina con una dedica speciale accanto. Parole davvero tristi, che lasciano trasparire il forte legame che legava Tiziano Ferro alla sua fedelissima amica a quattro zampe: “Ciao Piperina. Quanto amore ci hai dato“.

Aggiungendo qualche frase in inglese per salutare la piccolina: “Così tanto amore mi hai dato, molto di più ne hai ricevuto. Sono grato per tutte le preziose lezioni che questa dolce ragazza mi ha insegnato“.

Gli ultimi giorni insieme a Piper

La piccola Paper ha così lasciato un vuoto incolmabile non solo nella vita di Tiziano Ferro, ma anche in quella del marito del cantante, l’imprenditore di Los Angeles Victor Allen. La coppia, che si è sposata l’estate dello scorso anno, ha approfittato di questi giorni di quarantena forzata a causa del Coronavirus per restare a Latina a casa del cantante e prendersi cura della cagnolina, affetta da gravi problemi di salute ormai da tempo.

Le cure e l’affetto della famiglia non sono però bastate a “Piperina”, che ha dovuto così salutare per l’ultima volta i suoi padroncini.