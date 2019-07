Tiziano Ferro è da sempre un artista che ama tenere per sé il suo privato, ma per una volta ha fatto uno strappo alla regola ed ha voluto condividere con tutti una delle gioie più grandi della sua vita: il matrimonio con Victor Allen, suo compagno da 3 anni.

Poco si sa di Allen, se non che pare abbia rapito il cuore del cantante di Latina, che in esclusiva a Vanity Fair ha raccontato i dettagli di una proposta di matrimonio romanticissima.

Chi è Victor Allen?

Victor Allen è a capo di un’azienda di marketing, ed ha lavorato insieme alla Warner Bros. Allen ha 54 anni (quindi 15 in più rispetto a Tiziano Ferro) ed i due si sarebbero conosciuti sul posto di lavoro, nei corridoi degli studios, dove Victor avrebbe invitato il cantante fuori per un caffè. Da allora, a quanto pare, i due non si sono più lasciati.

Una proposta davvero romantica

Le nozze sono avvenute in due step: prima a Los Angeles, il 25 giugno scorso, con gli amici californiani della coppia. Poi, in Italia, a Sabaudia, con un centinaio di persone e l’esclusiva a Vanity Fair per le foto. Proprio al giornale Ferro ha raccontato della proposta di matrimonio, avvenuta il giorno del suo compleanno: “Mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il “novio coffee”, una bevanda di mia invenzione a base di caffè alla nocciola, dolcificante e panna alla cannella. Una cosa imbevibile che piace solo a lui. Io penso: che pa**e, è il mio compleanno e devo farti il caffè? Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: “Ho preso due tazze, le ho fatte incidere”… Io sempre più scazzato ne prendo una su cui c’è scritto “amore” in italiano”.

Qui arriva il colpo di scena: “Lui: “Guarda anche l’altra”. La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c’è scritto: vuoi sposar… Mi giro prima di finire, Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano”. La reazione del cantante è stata di grandissima emozione: “Ho perso totalmente il controllo di me stesso. Ricordo solo le mie spalle che sobbalzano: ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola”.

Un desiderio di paternità

Ora, Tiziano vorrebbe un bambino: “Victor era spaventato all’idea poi però mi ha detto: ‘Per te e con te per la prima volta nella mia vita, sarei pronto a diventare genitore’. Auguri e congratulazioni ai nuovi marito e marito!