Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 7 febbraio a venerdì 11 febbraio: trama

Un posto al sole torna a tenere compagnia al pubblico di Rai3 con i 5 nuovi episodi di questa settimana. L’amata soap ambientata all’ombra del Vesuvio propone i nuovi sviluppi della sua trama tutti da gustare e che faranno compagnia all’affezionato pubblico a partire da lunedì 7 febbraio 2022 e fino a ed venerdì 11 febbraio 2022. Scopri tutte le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole in onda come sempre su Rai3.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 7 febbraio 2022

Lo slot preserale di Rai3 dopo la pausa del weekend torna ad essere occupato da Un posto al sole.

Le trame della soap non si fermano nemmeno questa settimana e continueranno a tenere compagnia ai telespettatori del canale con 5 nuovi ed appassionanti episodi. La soap va in onda a partire da lunedì 7 febbraio 2022 e lo farà fino a venerdì 11 febbraio 2022.

Leggi le anticipazioni e scopri le trame delle nuove puntate che andranno in onda su Rai3 a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 7 febbraio 2022

Nunzio è ormai pieno di gelosia per Chiara, tanto da perdere il controllo di fronte alla sua complicità con Ludovico. Con Clara che perde il lavoro, Alberto si tende una mano alla donna pagando tutte le spese sue e di Federico.

Una divertente disputa con il cognato farà emergere i limiti di Raffaele in campo enologico.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 8 febbraio 2022

Il suo rapporto con Chiara si sta incrinando definitivamente tanto che Nunzio prenderà una decisione inaspettata ed improvvisa. Rossella è alle prese con le tensioni del rapporto con Riccardo e tanto verrà sancito dalla partenza del ragazzo per Bolzano. Renato e Raffaele potrebbero diventare compagni di studi e arricchire il loro bagaglio mentre cercano di trovare il giusto connubio tra vino e cibo.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 9 febbraio 2022

Rossella sarà messa alla dura prova per un caso clinico che richiama le sue fragilità. Riccardo si sforza di convincere Virginia a procedere con la separazione consensuale. Chiara fa i conti con la rottura con Nunzio e dovrà affrontare la difficile trattativa per la cessione delle quote della sua azienda.

Ferri si metterà in agguato pronto ad approfittarne.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 10 febbraio 2022

Marina si ritrova da sola di fronte a Lara e Roberto e la tensione con l’altra donna avrà come protagonista il Ferri, con l’attrazione tra loro due sempre più palpabile.

Mentre Riccardo rientra a Napoli dopo il confronto con Virginia, Rossella si trova a dover affrontare una situazione difficile sul lavoro. Intanto Franco e Giulia capiscono che i problemi della piccola Bianca sono più seri di quanto pensato prima.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 11 febbraio 2022

Una volta che Roberto riesce a riconquistare Marina la donna prende una decisione del tutto inaspettata. Intanto Rossella riuscirà a convincerà il suo paziente a prendersi cura di se stesso ed affrontare la sua malattia in modo migliore.

La rovinosa carriera scolastica di Bianca preoccupa Franco, che avrà a che fare con una brutta notizia.