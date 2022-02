Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sarebbero lasciati: le indiscrezioni sulla fine della relazione

Gossip

Secondo alcune indiscrezioni, Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sarebbero separati. La loro storia era iniziata quasi quindici anni fa e insieme erano diventati genitori del loro unico figlio, Isal. Da tempo le voci sulla fine del loro amore si rincorrerebbero senza conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: le voci sulla fine della relazione

I rumors su una presunta crisi di coppia fra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sarebbero in circolo già da qualche tempo, ma ora il settimanale Diva e donna ha lanciato l’indiscrezione sulla fine definitiva della relazione.

Secondo il settimanale, la crisi sarebbe scoppiata durante il primo lockdown dovuto alle restrizioni per affrontare l’epidemia di Covid-19. Gli interessati, tuttavia, non confermano né smentiscono le voci sulla loro presunta rottura. Sui social di Incontrada, l’ultima foto insieme al compagno risale a Pasqua 2020: un’immagine che li ritrae con il figlio Isal, nato nel 2008.

Rossano Laurini, invece, non pubblicherebbe foto con la compagna da ancora più tempo, sebbene sia molto attivo su Instagram. Sempre secondo le ultime foto pubblicate dall’imprenditore sul social network, al momento si troverebbe alle Maldive con i figli, Isal e Diletta, la figlia avuta dal primo matrimonio.

Domenica 6 febbraio, Vanessa Incontrada è stata ospite alla trasmissione televisiva Verissimo, ma nessuna delle domande della conduttrice Silvia Toffanin ha riguardato la vita sentimentale dell’attrice italo-spagnola. Secondo il quotidiano Libero, questo sarebbe un chiaro segnale del momento di difficoltà che la coppia sta vivendo e del loro desiderio di mantenere la questione il più privata possibile.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: l’incontro quindici anni fa

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno iniziato la loro relazione nel 2007.

Incontrada e Laurini si sarebbero conosciuti a Follonica, in uno dei locali di proprietà di Laurini, un imprenditore toscano classe 1970. L’inizio della loro relazione aveva suscitato molte attenzioni e critiche. All’epoca, infatti, entrambi erano impegnati. Laurini era sposato con un’amica di Incontrada, Chiara Palmieri, mentre Incontrada era fidanzata con il fratello dell’amica, Andrea Palmieri.

Come riportato da Vanity Fair, rispondendo alle critiche che l’accusavano di aver rubato il marito all’amica, Incontrada aveva dichiarato in un’intervista del 2011 che “L’amore non si ruba.

Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l’amore e la morte. È così l’amore. Bello perché imprevedibile“.