Vanessa Incontrada, le curiosità sull’ormai ex conduttrice di Striscia. Compagno, figlio, Instagram

Chi è

Vanessa Incontrada, classe 1978 (42 anni, quasi 43), è un personaggio molto noto della televisione italiana. Di origini spagnole, sin da giovanissima si trasferisce nel nostro Paese dove esordisce come modella e, da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. L’abbiamo vista, infatti, anche nei panni di attrice, conduttrice televisiva e perfino testimonial. Di certo qualche critica non è mancata, per lo più per il suo aspetto fisico, ma Vanessa Incontrada non si è fatta abbattere.

Da settembre 2021 abbiamo potuto trovarla alla conduzione, insieme ad Alessandro Siani, dietro al bancone di Striscia la Notizia.

Anche se recentemente i due hanno lasciato il testimone ad un’altra coppia composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Scopriamo di più sulla scintillante showgirl di origini spagnole, il suo compagno, la famiglia che insieme hanno creato e il suo profilo Instagram.

Vanessa Incontrada e la storia d’amore con il compagno Rossano Laurini

Rossano Laurini, classe 1970 (51 anni), è un imprenditore toscano e direttore artistico di numerosi locali di Follonica (Gr).

Ha conseguito la laurea presso l’Università di Palermo Younipa. È un uomo ricco di passioni e interessi soprattutto per lo sport; ama infatti lo sci, il nuoto e la corsa. Possiede anche una grande passione per gli animali.

Vanessa Incontrada è legata sentimentalmente a Rossano Laurini dal 2007. I due si sono incontrati per la prima volta in un locale di proprietà di Laurini a Follonica (GR), quando lui aveva 36 anni e lei 28. Ed è stato subito colpo di fulmine, nonostante entrambi fossero già impegnati. Laurini all’epoca era sposato con Chiara Palmieri, amica dell’Incontrada.

Quest’ultima invece era fidanzata con il fratello di lei, Andrea Palmieri.

L’inizio della storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è stata avvolta da diverse critiche, l’attrice è stata più volte accusata di aver rubato il marito all’amica ma, tra i due, i rapporti pare fossero incrinati da tempo. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini oggi sono marito e moglie e insieme al figlio Isàl hanno creato una splendida famiglia.

Vanessa Incontrada e il figlio Isàl, due fotocopie

Isàl, figlio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, è venuto al mondo nel 2008 (attualmente ha 13 anni). Come si può vedere dalle foto postate sui profili Instagram dei genitori, il piccolo Laurini è la fotocopia di mamma Vanessa; i colori, la bocca, il naso, lo sguardo e perfino le lentiggini sono gli stessi.

Isàl è il secondo figlio per Rossano Laurini, che ha già avuto la figlia Diletta dalla prima moglie.

Tra mamma Vanessa e Isàl c’è un rapporto molto forte costruito su un dialogo continuo su ogni tipo di argomento che fa sì che i due siano pressoché inseparabili.

Tanti amici a 4 zampe allargano la famiglia Incontrada-Laurini

Dal 2017 la famiglia si è allargata ulteriormente con l’adozione di Gina, una piccolissima cucciola di barboncino toy che, come Isàl, non si separa mai da Vanessa Incontrada.

Come già detto, anche Rossano Laurini è amante degli animali. Dal 2020 a Gina si sono aggiunti altri due amici a quattro zampe; due golden retriever, Tokyo e Zelig. Il nome di quest’ultimo è stato scelto in onore del programma del buon umore che ha reso celebre l’Incontrada in Italia.

Vanessa Incontrada, un profilo Instagram molto attivo

Vanessa Incontrada è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove vanta 2,4 milioni di follower e più di 1500 post in cui mostra tutti gli aspetti del suo lavoro e della sua vita quotidiana.

Come già accennato, infatti, è proprio su Instagram che la Incontrada scherzosamente chiede ai suoi fan se lei e il figlio Isàl si assomigliano.

È sempre su Instagram che ha dato il lieto annuncio dell’adozione della cagnolina Gina, mostrando tutta la sua felicità e intenerendo tutti i suoi follower. Ed è ancora sul profilo Instagram che Zelig e Tokyo, i due ultimi arrivati in famiglia, si sono fatti subito riconoscere dal grande pubblico dei social con numerosi disastri che l’Incontrada ha prontamente documentato.