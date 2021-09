Vanessa Incontrada: età, il compagno Rossano Laurini, il figlio Isal e la carriera della conduttrice spagnola

Chi è

Vanessa Incontrada agli occhi degli italiani è una delle conduttrici televisive più simpatiche e naturali, seconda forse alla collega Michelle Hunziker. Come la svizzera, anche la Incontrada ha incrociato da “oriunda” molte volte la televisione italiana, sia da attrice che da conduttrice. Legata all’Italia è anche la sua vita privata, vissuta col compagno e il figlio Isal.

Vanessa Incontrada, da Barcellona a Milano: l’inizio della carriera

Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona, Vanessa Incontrada in realtà è spagnola o meglio catalana solo da parte di madre, Alicia Soler Noguera.

La sua carriera inizia a 17 anni come indossatrice, poi arriva il trasferimento a Milano a partire dal 1996. Ci vuole poco alla Incontrada per sbarcare in televisione: nel 1998 è già a Super, su Italia Uno, cui seguono poi programmi come Millenium e Subbuglio in Rai. Proprio qui raggiunge buona visibilità grazie alla conduzione di Sanremo Giovani 2001 al fianco di Pippo Baudo. È però di nuovo con Mediaset e in particolare con Claudio Bisio che diventa veramente famosa: i 6 anni di conduzione a Zelig l’hanno resa la italo-spagnola più famosa d’Italia.

Vanessa Incontrada, i film e le serie dell’attrice italo-spagnola

Oltre al lavoro da conduttrice, Vanessa Incontrada ha in curriculum numerose esperienze sul piccolo e grande schermo. Anche con grandi nomi: ne Il cuore altrove del 2003 è stata diretta da Pupi Avati; pochi anni dopo invece ha partecipato a Tutte le donne della mia vita di Simona Izzo e Mi rifaccio vivo di Sergio Rubini. Tra le fiction di Canale 5, vengono spesso citate I cerchi nell’acqua del 2011 e Angeli – Una storia d’amore del 2014.

Particolarmente ricca anche l’attività degli ultimi anni: per la Rai gira le serie Anna & Yusef, Un’altra vita e Non dirlo al mio capo, intervallate dalla conduzione di Italia’s Got Talent per Sky nel 2015.

E ancora: Scomparsa di Giuseppe Zeno nel 2017, da protagonista, quindi Il Capitano Maria nel 2018 sempre per Rai, il film tv I nostri figli e l’anno scorso la parte di Angela, protagonista di Come una madre. Poche settimane fa, il nuovo step della sua florida carriera: Vanessa Incontrada è diventata la nuova conduttrice di Striscia la Notizia.

Vita privata di Vanessa Incontrada: il compagno e il figlio Isal

Non si può certo dire che Vanessa Incontrada dia molto di cui parlare alla cronaca rosa: dal 2007 è legata all’imprenditore toscano Rossano Laurini.

La coppia già dall’anno dopo ha avuto un figlio, Isal, che appare spesso nei post sui social dell’attrice e conduttrice. Per il giorno del suo compleanno, lo stesso figlio aveva dedicato una commovente lettera alla celebre madre.