Vanessa Incontrada lascia tutti senza parole con una foto insieme al figlio, Isal. Lo scatto, pubblicato dalla conduttrice sul suo Instagram, non cede margine ai dubbi e i fan ne sono certi: “Due gocce d’acqua”. Fioccano i commenti di amici e colleghi famosi, tutti sorprese dall’incredibile somiglianza.

Vanessa Incontrada stupisce con una foto su Instagram

“Una domanda… secondo voi ci assomigliamo???“: esordisce così Vanessa Incontrada per introdurre su Instagram una foto a due insieme al figlio Isal, nato dall’amore con il marito Rossano Laurini. Lo scatto condiviso dalla conduttrice sui social fa impazzire i follower, che rispondono così: “Due gocce d’acqua“.

Non c’è dubbio che la somiglianza sia davvero notevole, come hanno sottolineato anche tanti amici vip della Incontrada nelle ore successive alla pubblicazione della fotografia. “Un bel po’“, le scrive Nek, seguito da tanti altri utenti che non perdono il dettaglio:”Impressionante quanto siete uguali“.

Post di Vanessa Incontrada su Instagram

Vanessa Incontrada: la vita privata, il marito Rossano Laurini e il figlio Isal

Vanessa Incontrada è sposata con l’imprenditore Rossano Laurini e dal marito ha avuto un figlio, Isal, che oggi ha 13 anni.

Ai microfoni di Domenica In, durante un’intervista in cui ha parlato anche della sua vita privata, la conduttrice e attrice ha detto di non escludere l’ipotesi di una seconda gravidanza con un “mai dire mai“.

Oggi la famiglia vive a Follonica e Vanessa Incontrada ha parlato così del rapporto con il suo bambino, intensificatosi durante il lockdown: “Erano anni che volevo un po’ di tranquillità con mio figlio, questa pandemia mi ha dato la possibilità di vivere cose che prima non riuscivo a fare con lui“. Originaria di Barcellona, in Italia da anni e forte di una carriera brillante nel mondo dello spettacolo, ha dichiarato che la famiglia è la sua priorità: “Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto tempo mi terrà lontano dalla mia abitazione e da mio figlio”.