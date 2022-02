Agli Oscar 2022 Paolo Sorrentino in nomination con “È stata la mano di Dio”: per cosa è candidato il suo film

TV e Spettacolo

Qualche minuto fa è arrivata l’ufficialità tanto attesa: È stata la mano di Dio ha conquistato un posto tra i cinque film candidati agli Oscar 2022 come miglior film straniero. Alla prossima kermesse che si terrà domenica 27 marzo 2022 ci sarà, quindi, anche il regista italiano Paolo Sorrentino con la sua ultima fatica che lo racconta come mai fatto prima.

È stata la mano di Dio: di cosa parla il film di Sorrentino

Il film È stata la mano di Dio è il racconto intimo ed autobiografico della gioventù del regista e di come sia nata in lui la forte passione per il cinema, il tutto mentre una stupenda Napoli fa da sfondo alle vicende del suo giovane alter ego.

Il regista napoletano torna dunque dove venne consacrato dall’Accademy mondiale per il film La grande bellezza, che gli valse la sua prima e, speriamo non unica, pregiata statuetta.

Paolo Sorrentino ritorna agli Oscar: È stata la mano di Dio tra i 5 migliori film stranieri del 2022

Per Paolo Sorrentino e per tutti i suoi estimatori è arrivato il momento di festeggiare il primo grande passo verso i premi Oscar 2022, non certo una novità per il regista comunque. Qualche minuto fa è arrivata infatti la notizia che in tanti aspettavano dopo che il suo È stata la mano di Dio lo scorso 26 ottobre 2021 era stato inserito nella folta lista dalla commissione preposta alla scelta dei film in concorso.

Paolo Sorrentino nella notte di domenica 27 marzo 2022 avrà nuovamente l’onore di rappresentare l’Italia ai premi più importanti del cinema con il suo lavoro più intimo e toccante nel quale mai come prima si è messo a nudo raccontando la sua storia.

Al regista il compito di tentare di bissare la vittoria ottenuta nel 2014 con il suo La grande bellezza, film osannato dalla critica con il quale si fece notare a tutto il mondo per il racconto della vacuità.