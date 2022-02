Barbara d’Urso e La Pupa e il Secchione Show: nuovo programma per la conduttrice. Quando comincia

Programmi TV

Ormai è ufficiale, Barbara d’Urso passa ad Italia1. Nelle sua mani ci sarà la conduzione del programma La Pupa e il Secchione Show, storico format della rete che per l’occasione si darà una sostanziale rinfrescata ed è pronto a conquistare una platea ben più ampia dell’ultima edizione condotta da Andrea Pucci. La conduttrice raccoglie il testimone dallo showman come anticipatovi tempo fa, portando nel programma il racconto non solo delle simpatiche prove alle quali si sottoporranno i concorrenti ma anche il racconto simil reality di ciò che accade durante la settimana vissuta nel residence che li ospiterà.

A dare l’annuncio è stato un promo in circolazione sulla stessa rete del gruppo Mediaset che ritrae Barbara d’Urso nelle vesti della Madre del celebre sketch di Mai dire con Marcello Cesena.

Barba d’Urso al timone di La Pupa e il Secchione Show

Quale programma pazzesco sta per andare in onda su Italia1? È la stessa Barbara d’Urso a chiederlo al figlio Jean Claude nel nuovo spot del canale che anticipa il ritorno in televisione de La Pupa e il Secchione Show. A partire dal 15 marzo 2022 e per otto prime serate di martedì andrà infatti in onda la nuova versione dello show che al timone vedrà niente di meno che la signora del pomeriggio di Canale 5.

La conduttrice sarà infatti impegnata nella nuova stagione del format che per l’occasione subirà dei nuovi ed importanti cambiamenti. L’intenzione della Mediaset è infatti quella di ampliare la platea del programma con una nuova chiave che stia a metà tra il reality show ed i quiz televisivo. A fare da contorno alle buffe prove alle quali saranno sottoposti i concorrenti ci sarà infatti il racconto simil reality delle loro gesta della settimana. “Nuova sfida… nuova avventura… Nuova emozione“, scrive la conduttrice su Instagram.

La Pupa e il Secchione Show: cosa vedremo nel programma

A Barbara d’Urso ed alla sua esperienza tocca dunque il compito arduo di riportare il programma ai fasti lontani del passato, quando le prime due edizioni furono un vero e proprio caso televisivo.

La presentatrice, forte della sua esperienza, si lancerà in questa nuova sfida con l’obiettivo di dare maggior corpo al racconto del programma e non solo alle prove che mettono a nudo, nel vero senso della parola, le mancanza della categoria delle Pupe o di quella dei Secchioni.

Il martedì sera i ragazzi e le ragazze lasceranno infatti la villa dove alloggiano per arrivare nello studio televisivo dove il programma li aspetterà con tanto di commissione Vip al seguito.

Guarda il video: