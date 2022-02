Coronavirus, ultime notizie 8 febbraio 2022: dal’11 febbraio scade l’obbligo delle mascherine all’aperto

News

La seconda settimana di febbraio si apre con importanti novità sul fronte del Coronavirus. In particolare a livello normativo infatti, sono entrate in vigore nuove regole e ulteriori modifiche saranno rese attive a partire dai prossimi giorni. Nei prossimi giorni alcune strette verranno allentate, ma non tutte le regioni sembrano aver accolto la novità annunciata da governo con tono favorevole.

Ora che il picco della pandemia sembrerebbe essere superato, si ipotizza una direzione di uscita dall’emergenza, ma continua a essere necessario mantenere estrema cautela. Dopo i cambiamenti riguardanti le scuole, anche per discoteche e stadi potrebbero presto arrivare importanti novità.

Verso la riapertura delle discoteche: le novità in programma – ore 10

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, c’è una data per la riapertura delle discoteche. Per l’11 febbraio è infatti prevista la scadenza dell’ultima proroga delle chiusure dei locali. Al momento, ricorda SkyTg24, non sono ancora state rese note le regole e le possibili limitazioni che verranno imposte. Sembra tuttavia sicuro che sarà necessario mostrare il Super Green pass all’ingresso e che la mascherina sarà d’obbligo. Non è chiaro però se questa sarà imposta anche in zona bianca.

Intanto, i sindacati delle sale da ballo riferiscono: “Moltissimi si stanno preparando e organizzando per aprire il giorno 11 febbraio, ma allo stesso tempo molti non apriranno perché non hanno più fiducia nel Governo”

Mascherine all’aperto non più obbligatorie: la novità dall’11 febbraio – ore 9.30

È ufficiale, dal prossimo 11 febbraio non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. La modifica normativa sarà attiva indipendentemente dal colore della regione di riferimento. L’annuncio è stato reso noto dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, che ha motivato la scelta del governo.

“Bisogna dare messaggi positivi. nostri cittadini da due anni rispettano regole e restrizioni e hanno aderito in massa alla campagna vaccinale” ha osservato. La notizia della revoca dell’obbligo delle mascherine all’aperto, non sembrerebbe aver incontrato i favori di Vincenzo De Luca. “In Campania continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono di toglierla all’aperto” sono le sue parole riportate da Fanpage.it. “Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre Regioni perché la densità abitativa in Campania è più alta che in altre parti d’Italia” ha aggiunto.

Tutto sulla modifica nelle norme di distanziamento.