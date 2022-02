Mascherine all’aperto, dall’11 febbraio non saranno più obbligatorie: la decisione ufficiale

Cronaca Italia

Dal prossimo 11 febbraio verrà messa in atto una modifica sostanziale delle norme di distanziamento e tutela per contrastare la pandemia: non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, a prescindere dal colore della regione di interesse.

Si tratta di un ulteriore passo che conferma quella che sembra essere la volontà di governo, ovvero procedere in maniera prudente ma continua ad un allentamento della stretta anti Covid.

Mascherine, l’annuncio del sottosegretario Costa: “Bisogna dare messaggi positivi”

A fare l’annuncio è il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che ha spiegato come dal prossimo 11 febbraio non sarà più obbligatorio tenere alcuna mascherina all’aperto: un piccolo passo in avanti che rappresenta una libertà in più ma anche, come spiega il sottosegretario, un “segno di speranza”: “Bisogna dare messaggi positivi.

I nostri cittadini da due anni rispettano regole e restrizioni e hanno aderito in massa alla campagna vaccinale”. La data è stata decisa in base alla scadenza del provvedimento del Ministro Roberto Speranza, che durava fino al 10 febbraio, e che imponeva l’utilizzo di mascherine all’aperto. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la notizia ufficiale del provvedimento.

Come ogni passo in avanti nel quadro pandemico, è ovviamente anche questo accompagnato da suggerimenti di prudenza massima, nell’ottica di non fare passi indietro nella gestione dei contagi.

Mascherine, la Campania non le abbandona neanche all’aperto

Non ha intenzione di abbandonare le mascherine Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che ha annunciato pochi giorni fa di mantenerne l’obbligo all’aperto: “In Campania continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono di toglierla all’aperto”, riporta Fanpage.

La decisone deriverebbe dalla concentrazione della popolazione: “Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre Regioni perché la densità abitativa in Campania è più alta che in altre parti d’Italia.

Se sarà così possiamo guardare con fiducia a settimane e mesi davanti, se rimaniamo prudenti restiamo alla vita normale”.