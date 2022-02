Delia Duran prima finalista ufficiale del Grande Fratello Vip: la concorrente esplode di gioia in studio

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip ha eletto questa sera il primo finalista ufficiale di questa lunga, lunghissima edizione. A contendersi il primo importantissimo posto per la finalissima del 14 marzo sono Delia Duran, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Dopo una settimana di televoto, il pubblico ha regalato tale opportunità a Delia Duran: la modella esplode di gioia appreso in studio l’esito del televoto.

Il GF Vip a un mese dalla finale: eletto il primo finalista

Il 14 marzo 2022 è la data da segnare sul calendario per l’attesa finale del Grande Fratello Vip, in quella che verrà ricordata come l’edizione più lunga di sempre.

A poco più di un mese dall’atteso atto finale del reality, questa sera Alfonso Signorini annuncia il nome in diretta del primo finalista ufficiale. La scorsa puntata la prima candidata è stata Delia Duran, che ha vinto al precedente televoto contro Giucas Casella e Soleil Sorge e ha così potuto iniziare a sognare per un posto in finale.

In seguito alle successive votazioni nella Casa per eleggere altri candidati, sono usciti i nomi di Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Tre veterani di questa edizione contro la modella moglie di Alex Belli che, nonostante l’ingresso in corsa nel reality, pare sia già entrata nel cuore dei telespettatori.

Delia Duran prima finalista: gioia in studio

Cresce l’attesa per la busta fatidica contenente il nome del primo finalista ufficiale. Nel corso della diretta Alfonso Signorini legge i primi comunicati, che però riguardano coloro che per un soffio non sono riuscirsi ad aggiudicarsi il primo posto per la finalissima.

Il primo verdetto non premia Manila Nazzaro, il secondo nemmeno Katia Ricciarelli: le due concorrenti, al momento, non sono meritevoli di finale. Restano in ballo quindi Davide Silvestri e Delia Duran, i quali vengono invitati dal conduttore a raggiungere lo studio per scoprire l’esito del televoto.

Raggiunto lo studio, visibilmente emozionati, i due concorrenti si preparano a scoprire cosa il pubblico ha deciso per loro. Si posizionano di fronte ad Alfonso Signorini e, dietro di loro, compare sullo schermo il volto di Delia Duran: è lei la prima finalista ufficiale di questa edizione. Una volta giratisi verso lo schermo, la modella esplode in un urlo di gioia.