GF Vip Jessica contro Delia Duran: la situazione è tesa anche fra gli altri inquilini della Casa

TV e Spettacolo

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da forti scontri e accese discussioni. Jessica e Delia sono fra le protagoniste di questi battibecchi, che hanno creato scompiglio anche sui social, con fazioni ben distinte tra loro. La Duran vince il televoto ed è a tutti gli effetti la prima finalista del programma, superando Davide Silvestri, subito dopo di lei. La decisione ha provocato alcune reazioni tra gli altri concorrenti, che non hanno atteso molto prima di esporre i loro dubbi sulla finale.

Delia Duran prima finalista del GF Vip: Jessica Selassié non ci sta e dice la sua a riguardo

La battaglia per il televoto è stata ardua e infuocata, accendendo anche molte piattaforme social, impegnate a sostenere uno dei 4 pretendenti alla finale: Delia Duran, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

La prima che conquista un posto in finale è proprio Delia, moglie del famoso ex concorrente della casa: Alex Belli. La decisione ha scatenato alcune sprezzanti risposte soprattutto da parte di Jessica, che accusa la prima finalista di essersi strategicamente avvicinata alla rivale in amore, Soleil Sorge, soltanto per ottenere voti e, di conseguenza, la posizione in finale.

La princess parla di “convenienza” e di “strategia”.

L’interesse di Jessica Selassié per Barù sembra ormai essere evidente e l’avvicinamento della Duran rispetto a quest’ultimo, sembrerebbe aver aumentato la tensione tra le due donne.

Le voci all’interno della casa non si sono fatte attendere e anche Manila Nazzaro ha espresso il suo parere sulla presenza in finale della Duran, che non si meriterebbe il posto in finale. I social si sono subito divisi in opposti schieramenti: coloro che tifano per la Duran, al fine di combattere contro Soleil e chi per Manila, con lo scopo di porre definitivamente fine all’eterna storia con protagonisti Soleil, Alex Belli e la stessa Delia.