Giorgio Manetti interviene a Uomini e Donne: “Smettila di lamentarti”, commento puntata dell’8 febbraio

Uomini e Donne

Tina Cipollari ha chiesto a Giorgio Manetti e altri ex di Gemma Galgani d'intervenire a Uomini e Donne. Il Gabbiano non ci ha pensato due volte e ha detto la sua.

A Uomini e Donne, nella puntata dell’8 febbraio, i telespettatori del dating show hanno potuto rivedere alcuni protagonisti del passato. Si tratta di alcune fiamme di Gemma Galgani, interpellate da Tina Cipollari.

Tra questi, il più in vista è certamente Giorgio Manetti, che ha detto la sua sugli atteggiamenti della Dama torinese.

Grande ritorno a Uomini e Donne: Giorgio Manetti

Un tuffo nel passato oggi a Uomini e Donne, con Tina Cipollari che ha convocato in studio delle vecchie fiamme di Gemma Galgani. L’opinionista ha voluto stoppare la polemica, che va avanti da anni, che la vede come origine di tutte le delusioni amorose della Dama torinese.

In realtà, questa discussione non si stopperà mai, è, ormai, un cult del dating show, ma è stato bello rivedere vari volti del passato. Una scelta che Gemma Galgani non ha visto di buon occhio: “Arida, cattiva, perfida… Tu sei un’opinionista, non sei un giudice… Cos’è un tribunale adesso?“.

Tina Cipollari, però, ha risposto punto per punto a ogni attacco: “Non sei tu che dvi darmi queste disposizioni, cosa devo fare, cosa devo dire, tu stai al tuo posto… Tu non ti presenti nella tua vera veste… Quello che pensa lei, che se ne frega, il pubblico lo vuole vedere”.

Giorgio Manetti dà un consiglio a Gemma Galgani a Uomini e Donne

Vedere Gemma Galgani di nuovo in lacrime per Giorgio Manetti ha portato tutti indietro di alcuni anni. Gli anni d’oro di Gems e il Gabbiano, che hanno fatto sognare mezza Italia. Appena nominato l’amato Cavaliere, la Dama torinese, infatti, è scoppiata a piangere: “Se la prendi così non lo faccio neanche vedere“.

Gemma Galgani ha rispolverato anche le vecchie gelosie nei confronti di Tina Cipollari: “Abbiamo visto che il tuo atteggiamento nei suoi confronti… Una grande complicità”.

Ma, alla fine, il video messaggio del Cavaliere è stato mandato in onda e Giorgio Manetti non è stato proprio gentilissimo nei confronti della Dama torinese: “Io seguo… Sento dire da lei che dà la colpa al passerotto… Se un uomo ha le cosiddette non si fa intimorire… Non gliene può fregare di meno… Non è assolutamente colpa del passerotto… Smettila di lamentarti perché è ora di finirla… Dice sempre la verità in ogni caso”.

Soprattutto con la storia del passerotto, altro cult del programma, potremmo farci un paio di puntate. Salto nel passato.