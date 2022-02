Il principe cerca moglie: su Italia1 torna il grande classico con Eddie Murphy

TV e Spettacolo

Il celebre film cult con Eddie Murphy ed Arsenio Hall torna in onda in televisione nella prima serata di martedì 8 febbraio a partire dalle 21.20 ovviamente su Italia 1. Nella pellicola dal titolo di Il principe cerca moglie gli attori interpretano svariati personaggi del film, sfoggiando grandi doti di trasformismo e simpatia, tra i quali spiccano ovviamente il principe di Zamunda di nome Akeem ed il suo servitore Semmi. I due, per volere del principe, vanno fino nel Queens in cerca di una donna che ami il reale per quello che è e non solo perché i suoi genitori la costringono a sposarlo, servirlo e riverirlo.

Scopri la trama completa, il cast e le curiosità della commedia.

Il principe cerca moglie: le curiosità ed il cast del film

Il principe cerca moglie (in lingua originale dal titolo di Coming to America) è un film commedia del 1988 diretto da John Landis, regista statunitense che ha spaziato con successo dalle commedie all’horror e che è conosciuto principalmente per la regia dell’iconico videoclip di Thriller di Michael Jackson.

Il regista collabora con Eddie Murphy per la seconda volta in carriera dopo l’altro film Una poltrona per due, rimasto ancora oggi un grande classico del nostro periodo natalizio.

Al fianco dell’apprezzato attore vi sono tra gli altri Arsenio Hall, che come il protagonista interpreta svariati personaggi della pellicola, James Earl Jones, iconico attore e doppiatore che tra gli altri ha donato la sua voce al celebre personaggio di Dart Fener, ed ancora nel cast Shari Headley.

Il principe cerca moglie: la trama della pellicola

Akeem è il principe di Zamunda che dopo aver compiuto 21 per volere dei suoi genitori dovrebbe sposare la donna da loro scelta per il suo futuro. Deluso dalla decisione dei genitori sceglie di fare a modo suo e decide di lasciare il regno per andare a cercare moglie.

Con il fidato Semmi decide di andare nel quartiere del Queens, il più povero della Grande Mela, nel quale si fingerà un comune cittadino e cercherà di conquistare una bella ragazza che non si fida tanto di lui.