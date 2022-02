Uomini e Donne anticipazioni 8 febbraio: Gemma Galgani ci riprova ancora, l’uscita con il nuovo Cavaliere

Uomini e Donne

Gemma Galgani si è velocemente ripresa dalle ultime delusioni ed è pronta a rimettersi in gioco. Infatti, nelle ultime puntate di Uomini e Donne, la Dama torinese è scoppiata a piangere per Massimiliano. Il nuovo arrivato in studio aveva colpito subito l’attenzione di Gemma Galgani, che si era, perfino, esibita in un ballo sexy per lui. Massimiliano, però, aveva preferito Nadia alla Dama torinese, lasciandola nello sconforto. Anche Tina Cipollari era intervenuta su questa delusione, criticando fortemente Gemma Galgani.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata dell’8 febbraio, Gemma Galgani racconterà al pubblico del dating show la sua uscita con un nuovo corteggiatore, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 8 febbraio: la nuova conoscenza di Gemma Galgani

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’8 febbraio, ritornerà protagonista Gemma Galgani. La Dama torinese racconterà di aver cominciato un’altra conoscenza con un nuovo Cavaliere.

Si tratta dell’ennesimo nuovo inizio, dopo mesi di delusioni. Infatti, Gemma Galgani ha portato avanti diverse conoscenze durante l’attuale edizione del programma televisivo. Soprattutto con Costabile e Leonardo Bozzetti la Dama torinese si è lasciata andare e ha ricevuto delle forti delusioni.

Adesso, Gemma Galgani è pronta a riprovarci di nuovo.

Uomini e Donne anticipazioni 8 febbraio: Ida Platano e Alessandro

Ida Platano ha avuto un momento di sconforto nelle ultime puntate di Uomini e Donne.

La famosa Dama, infatti, è scoppiata a piangere nel dating show, perché non riesce più a riprovare il trasporto sentito per l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Ida Platano, nell’attuale edizione del programma televisivo ha conosciuto Marcello Messina e Diego Tavani. Con quest’ultimo Cavaliere, la famosa Dama aveva deciso di lasciare il programma televisivo, ma la storia è naufragata.

Adesso, Ida Platano sta conoscendo Alessandro. Malgrado i dubbi iniziali, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’8 febbraio, la famosa Dama confermerà il feeling con il Cavaliere.